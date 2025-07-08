Дженніфер Еністон запідозрили в новому романі: хто підкорив серце 54-річної акторки

Дженніфер Еністон / © Associated Press

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Голлівудську акторку Дженніфер Еністон, якій не щастило в особистому житті, запідозрили в новому романі.

Подейкують, що 54-річну артистку пов'язують романтичні стосунки з таким собі трансформаційним коучем та гіпнотерапевтом Джимом Кертісом. Такі чутки з'явилися не просто так. Як пише Daily Mail, зірка Голлівуду ще від 2023 року стежить за чоловіком в Instagram.

Утім, це б нічого й не означало, якби на вікенд, коли в США святкували День незалежності, артистку не заскочили з Джимом Кертісом. Вони разом полетіли на Майорку. Компанію парочці склали близькі друзі Еністон – актор Джейсон Бейтман та його дружина Аманда Анка. Знаменитість познайомила Кертіс зі своїми приятелями, а після цього вони всі разом вирушили насолоджуватися вечіркою на яхті. Зазначається, що Дженніфер Еністон мала щасливий та розслаблений вигляд поруч із гіпнотерапевтом.

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Дженніфер Еністон / © Associated Press

Та це не вперше, коли парочку помічають разом. Раніше їх заскочили удвох в розкішному готелі Ventana Big Sur у Північній Каліфорнії.

Зазначимо, Джим Кертіс називає себе лайф-коучем та навіть "гуру кохання". Він стверджує, що за допомогою його терапії люди "можуть звільнитися від минулого, щоб створити нову реальність потужного любовного зв'язку". До речі, у квітні Еністон говорила, що звернулася до гіпнозу, аби позбутися страху перельотів.

До слова, за плечима у Дженніфер Еністон два шлюби, які не закінчилися гепі-ендом. Вона була заміжньою за Бредом Піттом. Шлюб пари тривав близько п'яти років. Акторка також виходила заміж за Джастіна Теру. Однак їхній шлюб теж розпався. Дітей у Дженніфер Еністон немає. Артистка раніше зізнавалась, що намагалася завагітніти, але не змогла. Знаменитість шкодує, що в молодості не заморозила яйцеклітини.

Нагадаємо, нещодавно бізнесмен ліванського походження Валід Арфуш закрутив новий роман. Джерела ТСН.ua заскочили його з обраницею на відпочинку за кордоном.

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