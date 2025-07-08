- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 497
- Час на прочитання
- 2 хв
Дженніфер Еністон запідозрили в новому романі: хто підкорив серце 54-річної акторки
Дженніфер Еністон заскочили в компанії загадкового чоловіка. Артистка захопливо провела з ним вікенд, а також познайомила з близькими друзями.
Голлівудську акторку Дженніфер Еністон, якій не щастило в особистому житті, запідозрили в новому романі.
Подейкують, що 54-річну артистку пов'язують романтичні стосунки з таким собі трансформаційним коучем та гіпнотерапевтом Джимом Кертісом. Такі чутки з'явилися не просто так. Як пише Daily Mail, зірка Голлівуду ще від 2023 року стежить за чоловіком в Instagram.
Утім, це б нічого й не означало, якби на вікенд, коли в США святкували День незалежності, артистку не заскочили з Джимом Кертісом. Вони разом полетіли на Майорку. Компанію парочці склали близькі друзі Еністон – актор Джейсон Бейтман та його дружина Аманда Анка. Знаменитість познайомила Кертіс зі своїми приятелями, а після цього вони всі разом вирушили насолоджуватися вечіркою на яхті. Зазначається, що Дженніфер Еністон мала щасливий та розслаблений вигляд поруч із гіпнотерапевтом.
Та це не вперше, коли парочку помічають разом. Раніше їх заскочили удвох в розкішному готелі Ventana Big Sur у Північній Каліфорнії.
Зазначимо, Джим Кертіс називає себе лайф-коучем та навіть "гуру кохання". Він стверджує, що за допомогою його терапії люди "можуть звільнитися від минулого, щоб створити нову реальність потужного любовного зв'язку". До речі, у квітні Еністон говорила, що звернулася до гіпнозу, аби позбутися страху перельотів.
До слова, за плечима у Дженніфер Еністон два шлюби, які не закінчилися гепі-ендом. Вона була заміжньою за Бредом Піттом. Шлюб пари тривав близько п'яти років. Акторка також виходила заміж за Джастіна Теру. Однак їхній шлюб теж розпався. Дітей у Дженніфер Еністон немає. Артистка раніше зізнавалась, що намагалася завагітніти, але не змогла. Знаменитість шкодує, що в молодості не заморозила яйцеклітини.
Нагадаємо, нещодавно бізнесмен ліванського походження Валід Арфуш закрутив новий роман. Джерела ТСН.ua заскочили його з обраницею на відпочинку за кордоном.