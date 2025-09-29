Дженніфер Лопес через рік після розлучення з Аффлеком розкрила, як насправді це вплинуло на неї

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес / © Associated Press

Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес, яка торік офіційно розлучилася зі своїм четвертим чоловіком, актором Беном Аффлеком, розповіла про особисті зміни після розриву.

За словами 56-річної зірки, цей досвід дозволив їй вирости та переглянути своє життя. У програмі CBS News Sunday Morning Лопес поділилася, що розлучення стало для неї одночасно важким та цінним уроком, пише People.

"Це змінило мене. Це допомогло мені вирости так, як мені потрібно було. Це найкраще, що колись траплялося зі мною", — зізналася Джей Ло.

До слова, акторка розлучилася з Беном під час роботи над спільним проєктом — фільмом "Поцілунок жінки-павука". Лопес пригадує, що той період був болісним, але необхідним. І зрештою, через деякий час вона стала почуватися дійсно щасливою.

"Це були дійсно тяжкі часи. Щомиті на знімальному майданчику я була щаслива, а потім поверталася додому і це було непросто. Я постійно думала: "Як я це поєдную?" — зізналася зірка.

Зазначимо, Дженніфер Лопес і Бен Аффлек почали зустрічатися 2002 року, заручилися, проте вже за рік розійшлися. Через майже два десятиліття пара відновила стосунки, а 2022 офіційно оформила шлюб з гучним весіллям. Але 2024 стало відомо про їхнє остаточне розлучення через "нездоланні розбіжності". Для Лопес це був четвертий шлюб.

