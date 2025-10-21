ТСН у соціальних мережах

Дженніфер Лопес намагається магією повернути ексчоловіка Бена Аффлека — ЗМІ

Минуло більше року відтоді, як співачка подала на розлучення з актором.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / © Associated Press

Американська співачка Дженніфер Лопес вдалася до радикальних методів, щоб зберегти кохання.

Інсайдери розповіли, що 56-річна зірка активно практикує чаклунство, астрологію та різні духовні практики, сподіваючись "повернути колишнє кохання" — Бена Аффлека. Як повідомляє RadarOnline, артистка буквально одержима ідеєю повернути колишнього чоловіка і задля цього вдається навіть до магічних ритуалів.

"Вона відмовляється прийняти, що це кінець. Джей Ло переконана, що їхня історія ще не завершена", — зазначило джерело.

За інформацією видання, співачка витрачає шалені суми на сеанси Таро, вирівнювання чакр і так зване "очищення простору". Колишній візажист Лопес зізнався, що у неї є особиста практикиня сантерії, яка проводить для співачки обряди вуду: "Ніби спалювання шавлії та співи під новим місяцем змусить Бена кинути все й повернутися".

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / © Associated Press

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / © Associated Press

Втім, містика — не єдиний спосіб, яким Джей Ло намагається триматися за минуле. Вона досі живе у розкішному маєтку вартістю 68 мільйонів доларів, який вони з Аффлеком придбали разом. Попри поради експертів з нерухомості знизити ціну щонайменше на 15%, співачка нібито вперто відмовляється продавати дім.

"Жити у спільному будинку після розлучення — дуже нездорово. Дженніфер неймовірно вперта, і це часто заважає їй у стосунках", — пояснив інсайдер.

І хоча сам Бен, за чутками, вже рухається далі, Джей Ло, здається, все ще шукає способи нагадати про себе. Нещодавно її помітили у Беверлі-Гіллз на шопінгу з 13-річним сином актора — Семюелем, якого вона свого часу вважала пасинком. Для виходу артистка обрала спокусливий образ: короткий топ і штани з низькою талією.

Варто зазначити, що романтична історія Бена Аффлека та Дженніфер Лопес бере початок ще 2002 року. Тоді між ними спалахнули почуття — пара навіть встигла заручитися, однак згодом розійшлася. Минуло два десятиліття, і зірки вирішили дати коханню другий шанс. Улітку 2022 року вони нарешті стали подружжям, проте вже 2024-го їхній шлюб завершився розлученням.

Нагадаємо, нещодавно один з колишніх чоловіків зірки — актор і модель Оджані Ноа — спростував зухвалу заяву Дженніфер Лопес. Співачка наголошувала на тому, що нібито в жодному з її шлюбів не було кохання та віддачі з боку обранців.

