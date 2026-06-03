Дженніфер Лопес після розлучення з Аффлеком неочікувано відповіла на чутки про роман із молодшим колегою

Дженніфер Лопес та Бретт Голдштейн / © Associated Press

Реклама

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес вперше відверто висловилася про особисте життя після розлучення з Беном Аффлеком та поставила крапку в чутках про новий роман.

Останніми місяцями прихильники активно обговорюють можливі стосунки артистки з її партнером по стрічці «Офісний роман» Бреттом Голдштейном. Причиною стали їхні спільні появи на публіці та невимушене спілкування під час промокампаній. Втім, сама Джей Ло дала зрозуміти, що домисли не мають нічого спільного з реальністю. За словами зірки, подібні припущення виникають чи не щоразу, коли її бачать поруч із чоловіками.

«Ніколи не було такого, щоб, коли мене побачили з кимось або я працювала з кимось, люди не намагалися звести мене з цією людиною!» — висловилася акторка в коментарі Today.

Реклама

Дженніфер Лопес та Бретт Голдштейн / © Associated Press

Слова Лопес підтримав і сам Голдштейн. Актор із гумором зазначив, що достатньо просто стояти поряд із всесвітньо відомою знаменитістю, аби миттєво стати героєм романтичних заголовків. Ба більше, він пожартував, що саме тому й намагався триматися ближче до колеги.

Коли ведуча шоу вирішила поставити запитання безпосередньо та поцікавилася, чи є між ними роман поза знімальним майданчиком, Лопес відповіла максимально лаконічно: «Ми не зустрічаємося».

Нагадаємо, нещодавно Донька Дженніфер Лопес Емма стала Оскаром. Стало відомо про камінг-аут зіркового нащадка.

Новини партнерів