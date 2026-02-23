Дженніфер Лопес показала раніше небачені фото 18-річних двійнят і пригадала, якими були її пологи

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес святкує день народження двійнят від колишнього чоловіка, музиканта Марка Ентоні.

Сину та доньці знаменитості виповнилось вже 18 років. Тож, з нагоди особливої дати виконавиця опублікувала раніше небачені кадри дітей, на яких можна помітити, як вони з роками росли та змінювались.

Дженніфер Лопес пригадала той день, як двійнята з'явились на світ. Тоді Нью-Йорк вперше за багато років засніжило. Під час снігової бурі артистка їхала до пологового. Виконавиця пригадує, що спостерігала за тим, що відбувається за вікном, і в неї було відчуття чистої магії. Артистка була переконана, що це знак, що в її дітей буде чудова доля.

"Ви народилися посеред ночі, під час найбільшої й найпрекраснішої снігової бурі, яку Нью-Йорк бачив за багато років! Я пам'ятаю, як їхала в машині й дивилася у вікно, де все тієї ночі мерехтіло й було вкрите білим снігом, тримаючи вас обох у своєму животі в останні миті перед тим, як подарувати вам життя. Наче сам Бог подбав про те, щоб ви увійшли у світ, сповнений чистої магії! У своєму серці я знала, що саме такою завжди буде ваша доля", - говорить виконавиця.

Артистка говорить, що того дня її життя змінилось назавжди. А нині ж Дженніфер Лопес складно усвідомити, як швидко промайнув час, і її дітям вже виповнюється 18 років. Артистка подякувала двійнятам, що завдяки їм вона стала мамою. Співачка наголосила, що завжди буде для них опорою та підтримкою. І якими б дорослими не були син і донька, для неї вони назавжди залишаться дітьми.

"Ви обидва такі добрі, щедрі й люблячі. Яким щасливим був світ 18 років тому в цей день, коли Бог вирішив послати вас сюди — з усіма вашими талантами, духом і серцем, щоб зробити цей світ кращим. Бо саме це ви робите для мене й для кожного, кому пощастило знати вас. Слова "я люблю вас" ніколи не зможуть передати всю глибину моїх почуттів, ніжності й турботи до вас", - підсувала співачка.

Зазначимо, Дженніфер Лопес виховує сина Макса та доньку Емму. Батько дітей – музикант Марк Ентоні, з яким співачка перебувала в шлюбі від 2004 року до 2014-го.

