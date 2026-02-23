- Дата публікації
Дженніфер Лопес показала раніше небачені фото 18-річних двійнят і пригадала, якими були її пологи
Артистка святкує день народження дітей.
Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес святкує день народження двійнят від колишнього чоловіка, музиканта Марка Ентоні.
Сину та доньці знаменитості виповнилось вже 18 років. Тож, з нагоди особливої дати виконавиця опублікувала раніше небачені кадри дітей, на яких можна помітити, як вони з роками росли та змінювались.
Дженніфер Лопес пригадала той день, як двійнята з'явились на світ. Тоді Нью-Йорк вперше за багато років засніжило. Під час снігової бурі артистка їхала до пологового. Виконавиця пригадує, що спостерігала за тим, що відбувається за вікном, і в неї було відчуття чистої магії. Артистка була переконана, що це знак, що в її дітей буде чудова доля.
"Ви народилися посеред ночі, під час найбільшої й найпрекраснішої снігової бурі, яку Нью-Йорк бачив за багато років! Я пам'ятаю, як їхала в машині й дивилася у вікно, де все тієї ночі мерехтіло й було вкрите білим снігом, тримаючи вас обох у своєму животі в останні миті перед тим, як подарувати вам життя. Наче сам Бог подбав про те, щоб ви увійшли у світ, сповнений чистої магії! У своєму серці я знала, що саме такою завжди буде ваша доля", - говорить виконавиця.
Артистка говорить, що того дня її життя змінилось назавжди. А нині ж Дженніфер Лопес складно усвідомити, як швидко промайнув час, і її дітям вже виповнюється 18 років. Артистка подякувала двійнятам, що завдяки їм вона стала мамою. Співачка наголосила, що завжди буде для них опорою та підтримкою. І якими б дорослими не були син і донька, для неї вони назавжди залишаться дітьми.
"Ви обидва такі добрі, щедрі й люблячі. Яким щасливим був світ 18 років тому в цей день, коли Бог вирішив послати вас сюди — з усіма вашими талантами, духом і серцем, щоб зробити цей світ кращим. Бо саме це ви робите для мене й для кожного, кому пощастило знати вас. Слова "я люблю вас" ніколи не зможуть передати всю глибину моїх почуттів, ніжності й турботи до вас", - підсувала співачка.
Зазначимо, Дженніфер Лопес виховує сина Макса та доньку Емму. Батько дітей – музикант Марк Ентоні, з яким співачка перебувала в шлюбі від 2004 року до 2014-го.
