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Дженніфер Лопес похизувалась 18-річними двійнятами-випускниками, які закінчили школу
Тепер діти артистки готуються до вступу в коледж.
Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес похизувалась 18-річними двійнятами-випускниками.
Так, діти артистки від музиканта Марка Ентоні вже закінчили школу. А це ж у них відбувся випускний у школі. Дженніфер Лопес, звичайно ж, не могла пропустити важливу подію в житті дітей, тож прийшла їх підтримати. Без фото на пам’ять не минулось. Деякими знімками артистка вже поділилась в Instagram.
На одному з кадрів співачка постала з сином Максом. Артистка обіймала юнака, який був одягнений у гавайському стилі.
На іншому фото була зображена Емма, яка нещодавно оголосила, що ідентифікує себе як чоловік та змінила ім’я на Оскар.
Тепер діти Дженніфер Лопес офіційно стали випускниками. Макс та Оскар готуються до вступу в коледж. Як раніше зізнавалась виконавиця, двійнята обрали різні навчальні заклади. До речі, сама ж знаменитість ділиться, що відчувала неабиякий сум через те, що її діти вже так подорослішали та роблять крок у самостійне життя.
«Вони кажуть, що мені щастить, і я не сперечаюся… Просто таке відчуття», — ділиться своїми емоціями зірка Голлівуду.
Нагадаємо, зараз і в Україні діти активно випускаються зі шкіл. Це навіяло на українських знаменитостей спогади про те, якими були їхні випускні. До прикладу, співачку Тоню Матвієнко не пустив чоловік, а лідер гурту «Друга Ріка» жартує, що напився та нічого не пам’ятає.