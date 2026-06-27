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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
208
Час на прочитання
2 хв

Дженніфер Лопес похизувалась 18-річними двійнятами-випускниками, які закінчили школу

Тепер діти артистки готуються до вступу в коледж.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес похизувалась 18-річними двійнятами-випускниками.

Так, діти артистки від музиканта Марка Ентоні вже закінчили школу. А це ж у них відбувся випускний у школі. Дженніфер Лопес, звичайно ж, не могла пропустити важливу подію в житті дітей, тож прийшла їх підтримати. Без фото на пам’ять не минулось. Деякими знімками артистка вже поділилась в Instagram.

На одному з кадрів співачка постала з сином Максом. Артистка обіймала юнака, який був одягнений у гавайському стилі.

Дженніфер Лопес із сином Максом / © instagram.com/jlo

Дженніфер Лопес із сином Максом / © instagram.com/jlo

На іншому фото була зображена Емма, яка нещодавно оголосила, що ідентифікує себе як чоловік та змінила ім’я на Оскар.

Син Дженніфер Лопес Оскар / © instagram.com/jlo

Син Дженніфер Лопес Оскар / © instagram.com/jlo

Тепер діти Дженніфер Лопес офіційно стали випускниками. Макс та Оскар готуються до вступу в коледж. Як раніше зізнавалась виконавиця, двійнята обрали різні навчальні заклади. До речі, сама ж знаменитість ділиться, що відчувала неабиякий сум через те, що її діти вже так подорослішали та роблять крок у самостійне життя.

«Вони кажуть, що мені щастить, і я не сперечаюся… Просто таке відчуття», — ділиться своїми емоціями зірка Голлівуду.

Нагадаємо, зараз і в Україні діти активно випускаються зі шкіл. Це навіяло на українських знаменитостей спогади про те, якими були їхні випускні. До прикладу, співачку Тоню Матвієнко не пустив чоловік, а лідер гурту «Друга Ріка» жартує, що напився та нічого не пам’ятає.

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Дата публікації
Кількість переглядів
208
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