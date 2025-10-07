Дженніфер Лопес та Бен Аффлек після розлучення здивували возз'єднанням на публіці

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / © Associated Press

Реклама

Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес та голлівудський актор Бен Аффлек, які офіційно розлучені, здивували возз'єднанням.

Ба більше, парочка з'явилася разом на публіці. Щоправда, не просто так, а з нагоди важливої події. 6 жовтня в Нью-Йорку відбувся допрем'єрний показ мюзиклу "Поцілунок жінки-павука". Дженніфер Лопес виконала одну з головних ролей, а тим часом Бен Аффлек виступив виконавчим продюсером.

Колишнє подружжя разом відвідало допрем'єрний показ. Ба більше, вони залюбки позували перед об'єктивами фотокамер та мило спілкувалися одне з одним, пише People.

Реклама

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / © Associated Press

Перед показом фільму Джей Ло виступила з заявою перед пресою. Знаменитість публічно подякувала Бену Аффлеку та зазначила, що без нього ця картина не була б знятою.

"Велике дякую всім, хто був тут сьогодні ввечері. Дякую, Бене, цей фільм не був би знятий без Бена та без Artist Equity (продюсерська компанія – прим. ред.)", - промовила артистка.

Зазначимо, романтична історія пов'язувала Бена Аффлека та Дженніфер Лопес ще 2002 року. Тоді пара зустрічалася та навіть встигла заручитися, але розірвала стосунки. Через 20 років артисти дали одне одному другий шанс. Влітку 2022 року закохані таки зіграли весілля. Однак 2024-го артисти розлучилися, пославшись на "непримиренні розбіжності". Нещодавно Дженніфер Лопес зізналась, як на неї вплинуло розлучення з Беном Аффлеком.