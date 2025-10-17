Дженніфер Лопес відверто розповіла, чому стосунки з чоловіками руйнувалися: "Вони не здатні кохати"

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес зробила відверте зізнання про свої минулі стосунки.

56-річна знаменитість розповіла, що жоден із її колишніх чоловіків не дарував їй справжнього кохання. В інтерв’ю подкасту The Howard Stern Show артистка, яка цього року офіційно розлучилася з Беном Аффлеком, зазначила — її партнери завжди намагалися мати турботливий вигляд, але емоційної близькості не було.

"Я зрозуміла, що проблема не в мені, а в них. Вони просто не здатні кохати. Спочатку треба навчитися приймати і цінувати себе", — сказала Джей Ло.

За словами зірки, чоловіки давали їй усе — каблучки, розкішні будинки, шлюб, але не давали головного — щирості. Лише з часом вона усвідомила, що справжня любов починається з любові до себе.

Зазначимо, що шлюб Дженніфер Лопес з Беном Аффлеком тривав лише два роки — це було вже четверте весілля співачки. До цього вона була одружена з актором Оджані Ноа, танцюристом Крісом Джаддом та співаком Марком Ентоні, від якого виховує 17-річних близнюків Макса та Еммі.

Бен Аффлек, Оджані Ноа, Кріс Джадд та Марк Ентоні

Нагадаємо, нещодавно попри розлучення Дженніфер Лопес показалася на публіці разом з Беном Аффлеком. Екскохані з’явилися разом на червоному хіднику під час допрем’єрного показу мюзиклу "Поцілунок жінки-павука", в якому співачка виконала одну з головних ролей.