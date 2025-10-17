ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
477
Час на прочитання
2 хв

Дженніфер Лопес відверто розповіла, чому стосунки з чоловіками руйнувалися: "Вони не здатні кохати"

Зірка розповіла, що лише нещодавно навчилася любити себе.

Автор публікації
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес зробила відверте зізнання про свої минулі стосунки.

56-річна знаменитість розповіла, що жоден із її колишніх чоловіків не дарував їй справжнього кохання. В інтерв’ю подкасту The Howard Stern Show артистка, яка цього року офіційно розлучилася з Беном Аффлеком, зазначила — її партнери завжди намагалися мати турботливий вигляд, але емоційної близькості не було.

"Я зрозуміла, що проблема не в мені, а в них. Вони просто не здатні кохати. Спочатку треба навчитися приймати і цінувати себе", — сказала Джей Ло.

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

За словами зірки, чоловіки давали їй усе — каблучки, розкішні будинки, шлюб, але не давали головного — щирості. Лише з часом вона усвідомила, що справжня любов починається з любові до себе.

Зазначимо, що шлюб Дженніфер Лопес з Беном Аффлеком тривав лише два роки — це було вже четверте весілля співачки. До цього вона була одружена з актором Оджані Ноа, танцюристом Крісом Джаддом та співаком Марком Ентоні, від якого виховує 17-річних близнюків Макса та Еммі.

Бен Аффлек, Оджані Ноа, Кріс Джадд та Марк Ентоні

Бен Аффлек, Оджані Ноа, Кріс Джадд та Марк Ентоні

Нагадаємо, нещодавно попри розлучення Дженніфер Лопес показалася на публіці разом з Беном Аффлеком. Екскохані з’явилися разом на червоному хіднику під час допрем’єрного показу мюзиклу "Поцілунок жінки-павука", в якому співачка виконала одну з головних ролей.

Дата публікації
Кількість переглядів
477
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie