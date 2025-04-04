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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1798
Час на прочитання
1 хв

Дженніфер Лопес зачарувала появою на публіці з 17-річною донькою й підкорила образом

Сімейство попозувало в однаковій кольоровій гамі.

Автор публікації
Валерія Гажала Валерія Гажала
Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Співачка та акторка Дженніфер Лопес в компанії своєї небінарної дитини завітала на прем'єру нової вистави "Добраніч, і нехай щастить", що відбулася у Нью-Йорку.

Щасливе сімейство останнім часом дедалі частіше стало з'являтися на публіці разом. Цього разу 17-річна Емма з зірковою мамою надали перевагу образам, які перегукувалися між собою чорними відтінками. Зокрема, 55-річна акторка одягла довгу оксамитову обтислу сукню та доповнила її масивним молочним кейпом, який для зручності потім зняла.

Своєю чергою, щасливі Еммі перед об'єктивами папараці позували у стриманому костюмі. Так, їхній образ складався з чорного костюму, білої сорочки та краватки. До того ж доповнили стильний лук дитини Лопес низка прикрас.

Дженніфер Лопес з дитиною Еммою / © Getty Images

Дженніфер Лопес з дитиною Еммою / © Getty Images

Родина не приховувала емоцій на світському заході на Бродвеї. Тож Емма та Дженніфер обіймалися та чудово проводили час. У Мережі прихильники помилувалися ними й зазначили, що вони "мали чудовий стильний вигляд".

Нагадаємо, нещодавно колишній чоловік Дженніфер Лопес актор Бен Аффлек натякнув на причину розлучення та на те, якою артистка є у житті насправді.

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