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- Гламур
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Дженніфер Лопес зачарувала появою на публіці з 17-річною донькою й підкорила образом
Сімейство попозувало в однаковій кольоровій гамі.
Співачка та акторка Дженніфер Лопес в компанії своєї небінарної дитини завітала на прем'єру нової вистави "Добраніч, і нехай щастить", що відбулася у Нью-Йорку.
Щасливе сімейство останнім часом дедалі частіше стало з'являтися на публіці разом. Цього разу 17-річна Емма з зірковою мамою надали перевагу образам, які перегукувалися між собою чорними відтінками. Зокрема, 55-річна акторка одягла довгу оксамитову обтислу сукню та доповнила її масивним молочним кейпом, який для зручності потім зняла.
Своєю чергою, щасливі Еммі перед об'єктивами папараці позували у стриманому костюмі. Так, їхній образ складався з чорного костюму, білої сорочки та краватки. До того ж доповнили стильний лук дитини Лопес низка прикрас.
Родина не приховувала емоцій на світському заході на Бродвеї. Тож Емма та Дженніфер обіймалися та чудово проводили час. У Мережі прихильники помилувалися ними й зазначили, що вони "мали чудовий стильний вигляд".
Нагадаємо, нещодавно колишній чоловік Дженніфер Лопес актор Бен Аффлек натякнув на причину розлучення та на те, якою артистка є у житті насправді.