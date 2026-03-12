Дженніфер Лопес заявила, що переживає "найщасливіший період" після розриву з Аффлеком

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Реклама

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес вперше публічно поділилася відчуттями після розриву з колишнім чоловіком — актором Беном Аффлеком.

Артистка зізналася, що нині переживає період внутрішньої свободи і по-іншому дивиться на власне життя.

Фрагмент розмови з’явився в анонсі інтерв’ю для ранкового шоу «Good Morning America». У ньому зірка говорить, що тепер відчуває стан, якого раніше майже не знала.

Реклама

«Я переживаю свою щасливу епоху! Думаю, що вперше в житті я відчуваю себе вільною, я сама по собі. І це справді чудове відчуття», — сказала виконавиця.

Дженніфер Лопес / © Associated Press

56-річна знаменитість пояснила, що протягом більшої частини свого дорослого життя перебувала у романтичних стосунках, тому нинішній період самостійності став для неї новим досвідом. За словами Лопес, вона лише зараз починає усвідомлювати, що означає бути наодинці із собою.

«Я насправді не знала, що це таке, з початку 20-х років — і навіть раніше. У мене завжди були хлопці. У моєму житті завжди хтось був, і так багато речей, які, як мені здавалося, були поза моїм контролем. Я дійшла до того моменту, коли я справді довіряю собі та трохи більше ціную себе, замість того, щоб бути такою суворою до себе», — зізналася артистка.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / © Associated Press

Зазначимо, знайомство Джей Ло та Бена Аффлека відбулося на знімальному майданчику фільму «Джилі» 2001 року. Їхній роман швидко став однією з найгучніших історій Голлівуду, а згодом пара оголосила про заручини. Проте весілля, заплановане 2003-го, скасували буквально напередодні церемонії.

Реклама

Після цього кожен із них будував життя з іншими партнерами, але майже через двадцять років колишні закохані несподівано відновили стосунки. 2022 року Лопес і Аффлек одружилися, однак шлюб тривав недовго: вже за два роки вони розлучилися. Офіційною причиною стали непримиренні розбіжності.

Попри це, нині артистка говорить, що сприймає новий етап життя як можливість краще пізнати себе та навчитися більше цінувати власну незалежність.

Нагадаємо, нещодавно Ніколь Кідман вперше розповіла правду про стосунки з ексчоловіком. Акторка висловилася про розрив із Кітом Урбаном після шлюбу довжиною в 20 років.