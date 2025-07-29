Дженніфер Лопес запросили до РФ виступити під час війни й призначили дату: реакція зірки здивувала

Дженніфер Лопес / © Associated Press

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Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес відреагувала на прохання держави-терористки Росії виступити у них.

Так, російські ЗМІ повідомили, що перемовини тривали протягом трьох місяців, а сам виступ мав відбутися в серпні цього року. І хоч дата вже була призначена, а гонорар становив щонайменше мільйон доларів, команда знаменитості все ж схаменулася та відмовилася від запланованого концерту в Москві.

Як зазначається, причиною відмови став "можливий хейт з боку Заходу" та "серйозні репутаційні ризики" на тлі повномасштабного вторгнення Росії до України. Але найцікавіше, що Джей Ло насправді нібито й не проти самого виступу для росіян. За словами джерел, вона все ж хоче відіграти для них шоу, але після "закінчення ЕсВеО".

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Дженніфер Лопес / © Associated Press

До слова, директор однієї з провідних концертних агенцій РФ Євген Фінкельштейн не спростував переговорів, однак від коментарів утримався. Так само Лопес не робила жодних заяв. Тож, чи правда це, чи чергова вигадка росЗМІ — невідомо.

Позиція Дженніфер Лопес щодо війни в Україні – що відомо

Донедавна співачка неодноразово підтримувала Україну у війні проти Росії. Наприклад, 2022 року вона взяла участь у гала-вечорі на Капрі, частина коштів з якого пішла на допомогу українським біженцям. Також Джей Ло знімала кліп із українською режисеркою Таню Муіньо та неодноразово зʼявлялася в одязі від українських брендів.

Ба більше, 2022 року глава Офісу президента Андрій Єрмак провів відеозустріч із Лопес та її тодішнім чоловіком Беном Аффлеком, запросивши їх до України. Та вже 2024 року виконавицю помітили на одному з обкладинки альбомів в образі від російського бренду.

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Нагадаємо, нещодавно 56-річна Дженніфер Лопес виступила у Польщі і втрапила у неприємний конфуз просто перед тисячами фанатів у залі — дивитися відео.