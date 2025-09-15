ТСН у соціальних мережах

Дженніфер Лопес змінила імідж й постала у кардинально новому амплуа

Зірка вперше за тривалий час показалася у зовсім іншому образі.

Автор публікації
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Американська співачка й акторка Дженніфер Лопес показалася у кардинально іншому образі, чим неабияк здивувала шанувальників.

Артистка змінила зачіску та колір волосся й постала у зовсім нетиповому образі білявки. У своєму Instagram Лопес опублікувала серію фото, де демонструє світле волосся з укладкою у вигляді локонів і пов’язкою. Як виявилося, такий перевтілений образ пов’язаний зі зніманнями нової кінострічки. За словами співачки, ця роль для неї стала справжньою подорожжю у часі.

"Увійти до нового образу було схоже на танець у золотій добі кіно… із сяйвом, розкішшю та безліччю танців. Подорож у минуле ще ніколи не була такою захопливою", — захоплено написала Дженніфер під дописом.

Дженніфер Лопес / © instagram.com/jlo

Дженніфер Лопес / © instagram.com/jlo

Дженніфер Лопес / © instagram.com/jlo

Дженніфер Лопес / © instagram.com/jlo

Дженніфер Лопес / © instagram.com/jlo

Дженніфер Лопес / © instagram.com/jlo

Попри те, що новий стиль Лопес зумовлений роботою, користувачі Мережі не залишилися байдужими. У коментарях — сотні повідомлень із захопленням і компліментами. Фани зізнаються, що блонд кардинально змінює зовнішність співачки, і дехто навіть зазначає, що її важко впізнати. Деякі користувачі наголосили на тому, що в такому образі зірка дуже схожа на американську співачку Гвен Стефані.

  • Ти маєш неймовірний вигляд з таким кольором волосся!

  • Мені дуже подобається, коли ти білявка!

  • Спершу я подумав, що це Гвен Стефані!

Нагадаємо, нещодавно Ірина Білик змінила свій стиль і образ. Співачка заінтригувала шанувальників несподіваним провокативним питанням.

