Дженніфер Лоуренс, Ліам Гемсворт та Кріс Пратт / © Associated Press

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Американська акторка Дженніфер Лоуренс склала рейтинг зі своїх екранних партнерів та видала, з ким у неї був найкращий та найгірший поцілунок.

Так, знаменитість стала новою героїнею вечірнього шоу Watch What Happens Live. На проєкті Дженніфер Лоуренс попросили оцінити своїх п’ятьох екранних чоловіків у вмінні цілуватися і назвати найкращого та найгіршого.

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Акторка не стала відмовлятися від завдання. На першому місці опинився Джош Гатчерсон, з яким вона знімалась у фільмі «Голодні ігри». На другій сходинці несподівано опинився теж колега за стрічкою Ліам Гемсворт. Хоча свого часу вирували плітки, що актори недолюблювали одне одного. Нібито перед сценами з поцілунками Дженніфер Лоуренс спеціально їла часник та тунець, аби викликати в Гемсворта більший дискомфорт.

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Ліам Гемсворт / © Associated Press

На третьому місці в акторки опинився Бредлі Купер, з яким вона знімалась у фільмі «Мій хлопець — псих». А от на четверту сходину Дженніфер Лоуренс поставила її екранний поцілунок із Тімоті Шаламе, що стався у стрічці «Не дивіться вгору».

Тімоті Шаламе / © Associated Press

Що ж стосується найгіршого поцілунку, то знаменитість говорить, що це було з Крісом Праттом у фільмі «Пробудження». Проте Дженніфер Лоуренс пояснила, що річ була не у вміннях колеги чи ще щось. Кріс Пратт тоді був одружений з акторкою Анною Фаріс. Тим часом Лоуренс зізнається, що їй було некомфортно цілуватися з колегою, який у шлюбі. Акторка навіть перед зніманням інтимних сцен намагалась розслабитися за допомогою алкоголю, але ставало лише гірше.

Кріс Пратт / © Associated Press

Нагадаємо, нещодавно Дженніфер Лоуренс зізналась, що зробила пластику грудей. Зірка наважилась лягти під ніж пластичного хірурга після других пологів.

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