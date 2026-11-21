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- Гламур
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Дженніфер Лоуренс видала, з ким із акторів Голлівуду в неї був найкращий та найгірший поцілунок
Артистка оцінила своїх екранних чоловіків.
Американська акторка Дженніфер Лоуренс склала рейтинг зі своїх екранних партнерів та видала, з ким у неї був найкращий та найгірший поцілунок.
Так, знаменитість стала новою героїнею вечірнього шоу Watch What Happens Live. На проєкті Дженніфер Лоуренс попросили оцінити своїх п’ятьох екранних чоловіків у вмінні цілуватися і назвати найкращого та найгіршого.
Акторка не стала відмовлятися від завдання. На першому місці опинився Джош Гатчерсон, з яким вона знімалась у фільмі «Голодні ігри». На другій сходинці несподівано опинився теж колега за стрічкою Ліам Гемсворт. Хоча свого часу вирували плітки, що актори недолюблювали одне одного. Нібито перед сценами з поцілунками Дженніфер Лоуренс спеціально їла часник та тунець, аби викликати в Гемсворта більший дискомфорт.
На третьому місці в акторки опинився Бредлі Купер, з яким вона знімалась у фільмі «Мій хлопець — псих». А от на четверту сходину Дженніфер Лоуренс поставила її екранний поцілунок із Тімоті Шаламе, що стався у стрічці «Не дивіться вгору».
Що ж стосується найгіршого поцілунку, то знаменитість говорить, що це було з Крісом Праттом у фільмі «Пробудження». Проте Дженніфер Лоуренс пояснила, що річ була не у вміннях колеги чи ще щось. Кріс Пратт тоді був одружений з акторкою Анною Фаріс. Тим часом Лоуренс зізнається, що їй було некомфортно цілуватися з колегою, який у шлюбі. Акторка навіть перед зніманням інтимних сцен намагалась розслабитися за допомогою алкоголю, але ставало лише гірше.
Нагадаємо, нещодавно Дженніфер Лоуренс зізналась, що зробила пластику грудей. Зірка наважилась лягти під ніж пластичного хірурга після других пологів.