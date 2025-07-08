Джессі Джей на тлі боротьби з раком видалили молочні залози: як співачка почувається після операції

Джессі Джей / © Associated Press

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Популярна британська співачка Джессі Джей, в якої рак грудей, перенесла операцію.

У знаменитості ще наприкінці червня було хірургічне втручання. 37-річній артистці видалили молочні залози. І от днями Джессі Джей зізналась, як наразі почувається. Співачка потішила прихильників радісною новиною. У виконавиці немає метастазів.

Щоправда, попереду на Джессі Джей чекає тривалий час відновлення, а також ще одна операція. Річ у тім, що після операції груди співачки мають різний вигляд. Тож, виконавиця хоче це виправити за допомогою пластичного хірурга.

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Джессі Джей після операції / © instagram.com/jessiej

"У мене все гаразд. Результати: метастазів немає. Сльози радості справжні. Дякую всім за молитви, любов, добрі побажання й позитивну енергію. Попереду ще одне хірургічне втручання, але зараз — час для вдячності. Попереду реабілітація і ще одна операція, щоб ці двоюрідні брати і сестри (груди – прим. ред.) мали вигляд сестер", - ділиться знаменитість.

Зазначимо, на початку червня Джессі Джей оголосила, що в неї рак грудей. Знаменитість вже перенесла операцію з видалення пухлини. На період лікування артистка поставила кар'єру на паузу, але обіцяє повернутися зі ще більшою кількістю музики.