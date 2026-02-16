Джессіка Альба офіційно розірвала 16-річний шлюб й виплатить ексчоловіку захмарну суму

Джессіка Альба і Кеш Воррен / © Associated Press

Голлівудська акторка Джессіка Альба офіційно завершила процес розлучення з кінооператором Кешем Ворреном.

Суд поставив крапку в справі через рік після подання документів на розірвання шлюбу. Згідно з рішенням, колишнє подружжя й надалі спільно опікуватиметься трьома дітьми — 17-річною Онор, 14-річною Гейвен та 8-річним Гейсом. Фінансових претензій одне до одного вони не мають. Ані Альба, ані Воррен не сплачуватимуть аліменти, пише TMZ.

Кеш Воррен і Джессіка Альба / © Associated Press

У межах поділу майна 46-річний Воррен отримає від ексдружини три мільйони доларів, які будуть перераховані двома траншами по 1,5 мільйона — один одразу, а інший через рік. Обидві виплати не оподатковуватимуться. Все задля рівномірного розподілу їхнього майна. Крім того, йому переходить маєток у Беверлі-Гіллз, придбаний парою 2017 року, орієнтовною вартістю 10 мільйонів доларів.

Також стало відомо, що акторка ініціювала повернення свого дівочого прізвища в офіційних документах — процедура вже завершена.

До слова, Альба і Воррен побралися у травні 2008 року. Чутки про їхнє розлучення з’явилися на початку січня 2025-го, а тепер юридичний процес остаточно завершено. Причиною такого рішучого кроку інсайдер називав згасання почуттів.

