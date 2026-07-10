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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
223
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Джессіка Альба у бікіні поніжилася на сонці з бойфрендом-красунчиком і зачарувала романтикою

Парочка гайнула до Італії на відпочинок.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Джессіка Альба та Денні Рамірес

Джессіка Альба та Денні Рамірес / © instagram.com/jessicaalba

Голлівудська акторка Джессіка Альба вирушила до Італії разом зі своїм  молодшим на 12 років бойфрендом, актором Денні Раміресом.

Закохані влаштували романтичну відпустку на узбережжі Тірренського моря та поділилися атмосферними кадрами зі спільного відпочинку. На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала серію кадрів з тосканського містечка Порто-Ерколе й зчарувала морською атмосферою.

На оприлюднених фото 45-річна Альба позує у коричневому бікіні на пляжі, тоді як її 33-річний обранець засмагає поруч без сорочки. Також акторка показала, як вони разом відпочивають на яхті, читають книги біля води, милуються морськими краєвидами та проводять романтичні вечори в місцевих ресторанах.

Джессіка Альба та Денні Рамірес / © instagram.com/jessicaalba

Джессіка Альба та Денні Рамірес / © instagram.com/jessicaalba

Джессіка Альба та Денні Рамірес / © instagram.com/jessicaalba

Джессіка Альба та Денні Рамірес / © instagram.com/jessicaalba

Джессіка Альба та Денні Рамірес / © instagram.com/jessicaalba

Джессіка Альба та Денні Рамірес / © instagram.com/jessicaalba

Серію фото знаменитість підписала коротко: «Ciao, Italy».

Зазначимо, роман Джессіки Альби та Денні Раміреса триває вже близько року. Вперше вони офіційно підтвердили стосунки, з'явившись разом на благодійному вечорі восени 2025 року. Відтоді закохані не приховують почуттів і дедалі частіше діляться спільними моментами в соцмережах.

До слова, на початку 2025 року Джессіка Альба розлучилася з кінопродюсером Кешем Ворреном після багаторічного шлюбу. Колишнє подружжя виховує трьох дітей — доньок Онор і Гейвен та сина Хейса.

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Дата публікації
Кількість переглядів
223
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