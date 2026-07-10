Джессіка Альба у бікіні поніжилася на сонці з бойфрендом-красунчиком і зачарувала романтикою

Джессіка Альба та Денні Рамірес / © instagram.com/jessicaalba

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Голлівудська акторка Джессіка Альба вирушила до Італії разом зі своїм молодшим на 12 років бойфрендом, актором Денні Раміресом.

Закохані влаштували романтичну відпустку на узбережжі Тірренського моря та поділилися атмосферними кадрами зі спільного відпочинку. На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала серію кадрів з тосканського містечка Порто-Ерколе й зчарувала морською атмосферою.

На оприлюднених фото 45-річна Альба позує у коричневому бікіні на пляжі, тоді як її 33-річний обранець засмагає поруч без сорочки. Також акторка показала, як вони разом відпочивають на яхті, читають книги біля води, милуються морськими краєвидами та проводять романтичні вечори в місцевих ресторанах.

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Джессіка Альба та Денні Рамірес / © instagram.com/jessicaalba

Джессіка Альба та Денні Рамірес / © instagram.com/jessicaalba

Джессіка Альба та Денні Рамірес / © instagram.com/jessicaalba

Серію фото знаменитість підписала коротко: «Ciao, Italy».

Зазначимо, роман Джессіки Альби та Денні Раміреса триває вже близько року. Вперше вони офіційно підтвердили стосунки, з'явившись разом на благодійному вечорі восени 2025 року. Відтоді закохані не приховують почуттів і дедалі частіше діляться спільними моментами в соцмережах.

До слова, на початку 2025 року Джессіка Альба розлучилася з кінопродюсером Кешем Ворреном після багаторічного шлюбу. Колишнє подружжя виховує трьох дітей — доньок Онор і Гейвен та сина Хейса.

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