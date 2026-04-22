Джей Ло витратила десятки мільйонів доларів на ремонт власного маєтку: який вигляд має будинок зірки

Будинок Дженніфер Лопес

Голівудська зірка Дженніфер Лопес завершила масштабну реконструкцію свого маєтку в Гайден Гілс, інвестиції в який сягнули близько двох десятків мільйонів доларів, перетворивши його на максимально приватний і функціональний розкішний простір.

Роботи над будинком стартували одразу після покупки. Територію повністю перепланували під потреби співачки. Простір отримав нову архітектурну концепцію з акцентом на усамітнення. На ділянці облаштували басейн із лаунж-зоною. Додали зелені насадження, що закривають маєток від сторонніх очей. Окремо з’явилися гостьовий будинок і зона для коней, повідомляє Daily Mail.

Будинок Дженніфер Лопес / © BackGrid

Під час реконструкції основна будівля тривалий час була прихована за захисними конструкціями, однак зараз маєток повністю завершений і виглядає готовим до життя. Оновлений простір поєднує приватність, комфорт і елементи преміальної курортної нерухомості, що відповідає звичному рівню життя Лопес.

Паралельно з облаштуванням нової оселі співачка займається й іншими великими майновими питаннями після розриву з Беном Аффлеком. Частина їхньої спільної нерухомості, оцінена більш ніж у 60 мільйонів доларів, перейшла у її розпорядження та готується до продажу.

