Джеймі Ланністер з "Гри престолів" приїхав до Києва та показався в метро під час повітряної тривоги

Ніколай Костер-Вальдау / © Associated Press

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Данський актор Ніколай Костер-Вальдау, який у серіалі "Гра престолів" грав Джеймі Ланністера, прибув до Києва.

Про це повідомляє Reuters. Знаменитість прибув до України 28 жовтня. Актор вже й встиг через загрогу ракетного та дронового російського обстрілу провести ніч в укритті, а саме в одній із станцій київського метрополітену. Видання зробило відповідні світлини, де Ніколай Костер-Вальдау спілкувався з іншими, хто ховався в метро, тестував розкладне ліжко та роздавав автографи.

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Офіційна мета приїзду Ніколая Костера-Вальдау до України не розголошується. Однак від 2016 року актор є послом доброї волі Програми розвитку ООН (UNDP). Тож, очевидно, що саме з цієї причини артист і прибув до Києва. Таким чином від привертає увагу світу до проблем, від яких через повномасштабну війну та агресію Росії страждає Україна.

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До речі, інше медіа India Global Review, поділилось відео, як Ніколай Костер-Вальдау спускався до укриття під час повітряної тривоги.

Зазначимо, зірка «Гри престолів» від початку повномасштабної війни підтримує Україну та засуджує ворожі дії Росії. Ще у березні 2022 року Ніколай спільно з Програмою розвитку ООН (UNDP) запустив велику глобальну кампанію зі збору коштів для допомогти українським біженцям та переселенцям. Також він використовує свої соцмережі, аби розповідати про руйнування в Україні та нагадувати світові, що війна триває. Актор також долучався до благодійних ініціатив, де збирали кошти на гуманітарні та медичні потреби українців. Окрім того, Ніколай Костер-Вальдау звертав увагу, що війна також завдає колосальної шкоди екології, тож необхідно думати про майбутнє відновлення країни.

Нагадаємо, неодноразово до України приїздила голлівудська акторка Анджеліна Джолі. Після останнього свого візиту артистка поширила правду про війну, а її заява сколихнула Мережу.

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