Джейсону Момоа довелося терміново тікати зі свого будинку на Гаваях: в чому причина

Джейсон Момоа / © Associated Press

Голлівудському актору Джейсону Момоа довелося терміново тікати зі свого будинку на Гаваях.

Про це знаменитість розповів в Instagram-stories. Зірка Голлівуду разом із родиною перебував на Північному узбережжі острова Оаху, що розташований в Гавайському архіпелагу. Проте місцевість охопила раптова повінь. Злива настільки потужна, що спричинила масштабні руйнування. Актор залишався у своєму будинку, проте йому довелося ухвалити рішення про евакуацію після того, як в них вимкнули електроенергію.

"Зі мною моя родина. Ми вибралися з Північного узбережжя. Поки що ми в безпеці, але є багато людей, які не в безпеці, тому ми посилаємо їм всю нашу любов. На Північному узбережжі зараз досить складно. Тож, сподіваюся, всі в безпеці", - поділився актор.

Джейсон Момоа / © instagram.com/prideofgypsies

Джейсону Момоа говорить, що ситуація на острові нині дійсно жахлива. Він зі своєю обраницею не стоїть осторонь, а долучився до благодійної ініціативи, аби допомогти місцевим, що постраждали від повені.

Зазначимо, Гаваї накрила потужна повінь. Губернатор штату раніше коментував, що острів за останні 20 років не стикався ні з чим подібним. Також він припустив, що збитки від повені можуть сягати понад мільярд доларів.

Нагадаємо, нещодавно голлівудський актор Міккі Рурк залишився без житла. Артиста зі скандалом вигнали з орендованого будинку.