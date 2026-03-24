ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
306
Час на прочитання
1 хв

Джейсону Момоа довелося терміново тікати зі свого будинку на Гаваях: в чому причина

Акторові було небезпечно залишатися у своєму будинку.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Джейсон Момоа

Джейсон Момоа / © Associated Press

Голлівудському актору Джейсону Момоа довелося терміново тікати зі свого будинку на Гаваях.

Про це знаменитість розповів в Instagram-stories. Зірка Голлівуду разом із родиною перебував на Північному узбережжі острова Оаху, що розташований в Гавайському архіпелагу. Проте місцевість охопила раптова повінь. Злива настільки потужна, що спричинила масштабні руйнування. Актор залишався у своєму будинку, проте йому довелося ухвалити рішення про евакуацію після того, як в них вимкнули електроенергію.

"Зі мною моя родина. Ми вибралися з Північного узбережжя. Поки що ми в безпеці, але є багато людей, які не в безпеці, тому ми посилаємо їм всю нашу любов. На Північному узбережжі зараз досить складно. Тож, сподіваюся, всі в безпеці", - поділився актор.

Джейсон Момоа / © instagram.com/prideofgypsies

Джейсон Момоа / © instagram.com/prideofgypsies

Джейсону Момоа говорить, що ситуація на острові нині дійсно жахлива. Він зі своєю обраницею не стоїть осторонь, а долучився до благодійної ініціативи, аби допомогти місцевим, що постраждали від повені.

Зазначимо, Гаваї накрила потужна повінь. Губернатор штату раніше коментував, що острів за останні 20 років не стикався ні з чим подібним. Також він припустив, що збитки від повені можуть сягати понад мільярд доларів.

Дата публікації
Кількість переглядів
306
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie