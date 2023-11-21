Джамала чесно відповіла, як ставиться до того, що її оголосили в розшук в Росії: "Це такий стрес"

Українська співачка Джамала вперше прокоментувала новини, що в Росії її оголосили в розшук.

Виконавиця відверто зізналась, що її це зовсім не здивувало. Джамала говорить, що країна-агресорка часто вдається до таких методів та, як завжди, бреше.

"Чесно кажучи, мене ніщо не дивує. Це той самий метод, який використовує російська пропаганда: брехня, брехня, брехня", - прокоментувала Джамала, пише Sky News.

Джамалу в Росії оголосили в розшук

Артистка говорить, що "російський розшук" взагалі жодним чином не вплинув на її життя. Виконавиця нині перебуває за кордоном, не приховує свою локацію та почувається в безпеці. А от рідні Джамали почали непокоїтися, адже вони хвилюються за артистку.

"Це такий стрес для моєї родини, для моїх батьків, дітей. І я хвилююся за них", - додала артистка.

Нагадаємо, Джамалу у середині жовтня цього року оголосили в розшук в Росії. Співачку звинувачують в тому, що вона поширювала "фейки" про російських військових. Тим часом сама ж Джамала розповідає правду про злочини окупантів на українських землях.

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