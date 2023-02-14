Джамала чуттєво заспівала про кохання та станцювала на тлі гарного Києва у новому кліпі

Українська співачка Джамала запрем'єрила новий кліп на ліричну композицію "Закохана".

Виконавиця представила чуттєве відео на своєму YouTube каналі у День святого Валентина. На чорно-білих кадрах Джамала показала мальовничі вулиці Києва та станцювала на тлі столиці.

Також у своєму кліпі виконавиця показала закохані пари, які продемонстрували свої почуття у кадрі.

"Не забувайте освідчуватись в коханні. На відстані чи разом, але закохані. І я, закохана", - представила композицію Джамала.

Зазначимо, що пісня "Закохана" була представлена у мініальбомі співачки під назвою "Поклик" ще у грудні 2022 року.

Раніше Джамала замилувала шанувальників архівними кадрами зі своєю родиною та показала, якою вона була в дитинстві.

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