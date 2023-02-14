Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Джамала чуттєво заспівала про кохання та станцювала на тлі гарного Києва у новому кліпі

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
337
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Джамала чуттєво заспівала про кохання та станцювала на тлі гарного Києва у новому кліпі

Джамала

У виконавиці відбулася прем'єра lyric video.

Українська співачка Джамала запрем'єрила новий кліп на ліричну композицію "Закохана". 

Виконавиця представила чуттєве відео на своєму YouTube каналі у День святого Валентина. На чорно-білих кадрах Джамала показала мальовничі вулиці Києва та станцювала на тлі столиці.

Також у своєму кліпі виконавиця показала закохані пари, які продемонстрували свої почуття у кадрі. 

"Не забувайте освідчуватись в коханні. На відстані чи разом, але закохані. І я, закохана", - представила композицію Джамала. 

Зазначимо, що пісня "Закохана" була представлена у мініальбомі співачки під назвою "Поклик" ще у грудні 2022 року.  

Раніше Джамала замилувала шанувальників архівними кадрами зі своєю родиною та показала, якою вона була в дитинстві.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
337
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація