Джамала чуттєво заспівала про кохання та станцювала на тлі гарного Києва у новому кліпі

У виконавиці відбулася прем'єра lyric video.
Українська співачка Джамала запрем'єрила новий кліп на ліричну композицію "Закохана".
Виконавиця представила чуттєве відео на своєму YouTube каналі у День святого Валентина. На чорно-білих кадрах Джамала показала мальовничі вулиці Києва та станцювала на тлі столиці.
Також у своєму кліпі виконавиця показала закохані пари, які продемонстрували свої почуття у кадрі.
"Не забувайте освідчуватись в коханні. На відстані чи разом, але закохані. І я, закохана", - представила композицію Джамала.
Зазначимо, що пісня "Закохана" була представлена у мініальбомі співачки під назвою "Поклик" ще у грудні 2022 року.
Раніше Джамала замилувала шанувальників архівними кадрами зі своєю родиною та показала, якою вона була в дитинстві.
Читайте також: