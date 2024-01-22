Джамала довела до сліз піснею про загиблого на війні близького друга і зняла кліп у власній оселі

Українська співачка Джамала запрем'єрила нову чуттєву пісню "Мій брате", в якій згадує про близьку людину, яку забрала війна.

Рік тому внаслідок повномасштабного вторгнення у співачки загинув друг, який був для неї, наче брат. Це стало основою нового треку "Мій брате". За словами знаменитості, вона не змогла стримати біль, тому всі свої переживання вилила в душевну композицію, де ділиться світлими спогадами про полеглого друга.

"Рік тому, в січні, я втратила дуже близького друга, брата, але спогади про нього були настільки світлими, що якось я не могла плакати доти, поки не написала цю пісню", – відверто розповіла Джамала.

До того ж артистка присвятила пісню всім полеглим українським захисникам і захисницям, близькі яких також переживають схожі емоції.

"Ця пісня – присвята всім братам і сестрам, яким ви не встигли сказати важливі речі. За цей час війни подібних історій, на жаль, у нас дуже багато. Найменше, що ми можемо зробити по відношенню до людей, яких ми любили і які померли, захищаючи нас, – пам'ятати, згадувати, не боятися їх любити, любити спогади про них, згадувати їхні жарти, музичні смаки, цитувати їх. Мені це допомогло, може, допоможе і вам? Напишіть їм листа", – поділилася співачка.

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