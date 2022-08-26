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Джамала довела фанів до сліз емоційним виконанням треку про завершення війни

Дата публікації
Перегляди
1171
Час на прочитання
2 хв
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Джамала довела фанів до сліз емоційним виконанням треку про завершення війни

Джамала і Freel / Фото: Anna Goltsberg

Співачка Джамала і реп-артист Freel розчулили шанувальників новою піснею "Коли закінчаться війни".

Нещодавно переможниця "Євробачення-2016" Джамала приїхала до Києва на деякий час. У перервах між концертами і репетиціями польських "Танців з зірками" виконавиця встигла записати новий трек з репером Freel.

Емоційну композицію "Коли закінчаться війни" співачка та реп-артист оприлюднили на YouTube.

"Одного дня ми прокинемося від голосу рідних і їхніх слів: "Ми перемогли, війна закінчилася". Знаю, це станеться. Ця війна закінчиться на нашу користь, тому що ми б’ємося за своїх. За свій дім", - висловилася щодо посилу пісні Джамала.

Супроводом пісні став незвичайний мальований кліп, який створила українська ілюстраторка Марія Оз. На малюнках зображений непростий шлях українців до омріяної перемоги. В кліпі згадали знищений армією РФ Драмтеатр у Маріуполі, окупований Херсон і соняхи, що проросли з полеглих в Україні ворогів.

Менш ніж за годину допис виконавиці зміг набрати понад 2,5 тисяч лайків та десятки коментарів. Багатьох слухачів нова композиція розчулила до сліз. 

  • До сліз! Потужно!
  • Сльози на очах і мурахи по шкірі!
  • Дивлюся і душа болить!
  • Не можу втримати сліз! 

Нагадаємо, що зараз Джамала активно готується до польської версії проєкту "Танці з зірками", де буде збирати гроші на допомогу Україні. Днями співачка розповіла, як до її участі у шоу поставився її чоловік.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1171
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