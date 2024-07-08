Джамала емоційно відреагувала на обстріл "Охматдиту", де незадовго до "прильоту" лікувала сина

Українська співачка Джамала емоційно відреагувала на обстріл країною-агресоркою Росією дитячої лікарні "Охматдит" у Києві.

Артистка розповіла, що лише декілька тижнів тому лікувала в медзакладі старшого сина Еміра. Виконавицю шокує, що окупанти обстріляли дитячу лікарню, яка взагалі жодним чином не пов'язана з військовою інфраструктурою. Утім, за словами співачки, Росія вкотре доказала, що в неї немає жодної моралі.

Під час атаки 8 липня в Києві влучили в одне з приміщень дитячого медичного закладу "Охматдит". / Фото: ТСН

"Я не розумію, якого ворога ці тварини шукали у дитячій лікарні "Охматдит". Але для них межа моралі — вже давно стерта, тому тут не варто шукати якогось логічного пояснення. На це вже просто не вистачає сил", - обурилася артистка.

Джамала додала, що українці нині мають єднатися як ніколи та гучно говорити про злочини Росії, аби якомога більше людей у світі про це дізналися. Також артистка наголосила, що Україні потрібно більше систем ППО та зброї, аби захиститися та нарешті вигнати ворога з українських земель.

Під час атаки 8 липня в Києві влучили в одне з приміщень дитячого медичного закладу "Охматдит". / Фото: ТСН

"Просто хочеться ще раз нагадати всьому світу, що війна триває. Нам потрібно більше захисту, більше ППО! Нам потрібно більше зброї! Бо ми захищаємо не тільки свою країну, себе, ми намагаємося врятувати своїх дітей", - додала артистка.

Нагадаємо, у понеділок вранці, 8 липня, російські окупанти обстріляли дитячу лікарню "Охматдит". Українські знаменитості вже відреагували на цинічний злочин Росії.

Удар РФ по "Охматдиту": з'явилися кадри зсередини лікарні

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