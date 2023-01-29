Джамала із засмученим виглядом звернулася до фанів: "Мій січень виявився дуже складним"

Виконавиця за місяць втратила двох близьких друзів.
Українська співачка Джамала записала відеозвернення до своїх шанувальників та поділилася переживаннями.
Останній місяць виявився для артистки надскладним. Попри погані новини, які сколихнули усю Україну, Джамала переживає особисті втрати - спочатку помер її товариш, композитор Сергій Круценко, а за два тижні на фронті загинув її друг дитинства Сейран Кадиров.
Увесь цей час Джамалу активно підтримували її прихильники. Саме тому співачка вирішила звернутися до них у сторіз в Instagram.
"Дуже хотілося вам всім подякувати за вашу підтримку. Мій січень, який умовно я називала родинним - мама, тато, сестра, діти, - виявився дуже складним. Крім того, що постійно жахливі новини, ще й особисті втрати. Спочатку Сергій, потім Сейран... Завдяки вам я дуже відчувала підтримку. Дякую вам за ваші коментарі і вашу любов. Обіймаю і люблю", - сказала Джамала.
Нагадаємо, раніше Джамала відверто розповіла фанам, що й досі емоційно ""проживає" 24 лютого та початок повномасштабної війни.
Читайте також: