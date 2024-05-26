Джамала на останніх місяцях вагітності довела до мурах чуттєвою піснею: "Любов, яка надихає"

Українська співачка Джамала захопила шанувальників новою піснею "Люблю" і презентувала ніжний кліп до неї.

У композиції виконавиця оспівує щирі почуття, які огортають зсередини. Зворушливі рядки підкреслює ніжний стан співачки. Так, у ролику Джамала постає на останніх місяцях вагітності з помітно округлим животиком. До слова, текст пісні був написаний у період, коли артистка вже знала, що чекає на третього синочка. Це додало звучанню хіта неабиякого символізму.

"Ця пісня адресована всім тим, хто вірить у кохання в усіх його проявах: чи це любов до чоловіка, чи до дитини. У цій роботі я така, якою я є зараз. У цьому чарівному моменті: справжня, натхненна, сповнена любові. І хочу поділитися цими відчуттями з вами. Це моя ода життю, коханню, продовженню та боротьбі. Стукає серце, новий шлях проб'ється. І це знак, що буде життя! Та любов, яка надихає", - розповідає Джамала.

У коментарях користувачі зізналися, що пісня торкнулася їхньої глибини душі:

Дуже тепло й спокійно на душі після прослуховування

Пісня чудова, а останній кадр у кліпі розчулив до сліз! Ви як завжди потрапили в саме серденько

Дуже красиво, дякую за таку чудову і якісну музику

Яка ніжна і душевна пісня! Голос Джамали неймовірний

Цікаво, що з нагоди Дня Києва, 26 травня, композиція Джамали "Люблю" звучить щогодини на Київському вокзалі. До речі, як відомі зірки привітали киян зі святом можна переглянути за посиланням.

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