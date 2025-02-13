Також знаменитість звернулася до мами та привітала її з особливим святом.

Українська співачка Джамала на рідкісному фото показала, який вигляд мала з рідною сестрою в юності.

Архівним знімком артистка поділилася у своєму Instagram. На фото були зображені Джамала та її сестра Евеліна. Рідні люди тоді були зовсім юними. Також поруч із сестрами перед об'єктивом фотокамери позувала й їхня мама.

Як виявилося, архівним фото Джамала поділилася не просто так. Річ у тім, що мама артистки святкувала день народження. Тож, знаменитість публічно привітала Галину Михайлівну з особливою датою.

"Хочу, щоб ти завжди усміхалася і танцювала все життя. Люблю тебе, моя головна жінко у світі", - звернулася до мами виконавиця.

Джамала з мамою та сестрою / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Підписники артистки теж долучилися до привітань. Фани адресували Галині Михайлівні теплі слова з побажаннями та привітаннями. Також зіркові підписники співачки привітали її маму зі святом. Теплі слова у коментарях під дописом виконавиці залишили Віра Брежнєва, TAYANNA та інші.

Нагадаємо, нещодавно Джамала розповідала про спілкування з батьками чоловіка. Також артистка розсекретила їхню особливу сімейну традицію.

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