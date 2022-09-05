Джамала назвала головну відмінність між польськими та українськими "Танцями з зірками"

Співачка Джамала пояснила, чому для неї така важлива участь у танцювальному проєкті.

Цього понеділка Джамала буде знову підкорювати паркет польського шоу "Танці з зірками" у Варшаві. Напередодні другого виступу виконавиця вирішила розповісти шанувальникам, чому цей проєкт має для неї таке значення.

У сторіз в Instagram Джамала відповіла на найпоширеніші запитання своїх прихильників. Співачка зазначила, в чому відмінність польської та української версій шоу.

"Відрізняється всім! Це як зовсім інший проєкт для мене! Відрізняється метою", - сказала Джамала.

Джамала розповіла про участь у польських "Танцях з зірками" / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Виконавиця нагадала, що під час її виступів у "Танцях з зірками" люди зможуть надсилати кошти, що підуть на допомогу українським дітям, постраждалим від війни. Тому мета Джамали - залишитися в шоу якнайдовше.

Крім того, співачка розповіла, що участь у польській версії проєкту виявилася для неї набагато важчою, ніж в українській.

"Нова країна, нова мова. Морально важко, фізично, просто не встигаєш відновлюватися. Але тут всі дуже френдлі, дякую їм за це. Я не втомлююся говорити про те, що війна триває і допомога нам потрібна кожного дня, а таке велике шоу - це важливо", - поділилася Джамала.

Джамала розповіла про участь у польських "Танцях з зірками" / Фото: instagram.com/jamalajaaa

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