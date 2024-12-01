Джамала назвала відомих співачок, яких хотіла б побачити на "Євробаченні" від України

Українська співачка Джамала назвала імена відомих виконавець, які могли б чудово представити Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення".

Виконавиця зазначила в коментарі для проєкту "Ранок у великому місті", що хотіла б побачити на музичних перегонах артисток з потужним голосом. На думку співачки, Україну чудово могли б представити на "Євробаченні" Юлія Саніна, KOLA або ж TAYANNA.

"Я б хотіла побачити на "Євробаченні" і Юлю Саніну, і KOLA, і TAYANNA. Знаєте, це не моя фраза, але… Коли не знаємо, що співати, посилайте дівчат, які вміють співати", - зазначила артистка.

Юлія Саніна, KOLA, TAYANNA

Джамала також прокоментувала діяльність Тіни Кароль, яка цьогоріч стала продюсеркою нацвідбору на "Євробачення". Артистка говорить, що в її колеги є чималий досвід участі в різних конкурсах та виступів на сцені. Окрім того, за словами Джа, Кароль багато працює, аби нацвідбір минув чудово. Тож, співачка переконана, що її колега на відмінно впорається в новому амплуа – продюсерки Національного відбору.

"Я точно знаю, що вона багато працює для того, щоб шоу мало чудовий вигляд. У неї чудовий досвід у конкурсах, у сольному виконанні. Тому, я думаю, що все буде класно", - зазначила Джамала.

Тіна Кароль/Фото Nataliia Kurgan

Нагадаємо, нацвідбір на "Євробачення-2025" відбудеться вже в лютому. Тим часом сам конкурс мине на початку травня у Базелі, Швейцарія. Щоправда, "Євробачення-2025" опинилося під загрозою зриву, адже в країні, представник якої 2024 року переміг, виступили проти проведення шоу. Раніше редакція сайту ТСН.ua писала, чи вдалося владнати це питання і чи відбудеться в Швейцарії музичний конкурс.

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