Джамала ніжно привітала маму з днем народження та поділилася архівними кадрами з родиною

Мама української співачки Джамали, Галина Тумасова, 12 лютого святкує свій день народження.

У цей святковий день виконавиця присвятила мамі допис в Instgaram, у якому поділилася світлиною пані Галини та ніжно привітала її.

"Моя найкраща в світі, люблю тебе! З днем народження!", - написала Джамала.

Також напередодні свята виконавиця спілкувалася з шанувальниками у сторіз. Фани також не забули про важливу дату в родині та попросили Джамалу показати щось з архівних кадрів з мамою.

Співачка поділилася фото, на якому ще дитиною позувала разом зі своїми батьками, сестрою та прабабусею. На архівному фото фани одразу впізнали у дівчинці з бантиками майбутню зірку, а ось мама співачки змінила зачіску та стала виглядати значно молодше за свій вік.

Джамала у дитинстві / Фото: instagram.com/jamalajaaa

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