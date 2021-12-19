Джамала обтислим "голим" вбранням підкреслила статеві органи і нарвалася на критику

Виконавиця неприємно здивувала прихильників.

Українська співачка Джамала, яка схудла на 10 кіло, все частіше одягає на світські заходи більш відверті образи.

Втім, нещодавно артистка шокувала фанатів своїм вбранням. Знаменитість завітала на премію "Музична платформа" в обтислому комбінезоні бежевого кольору. Здавалося, ніби Джа позує гола, лише у комбезі-сіточці.

Джамала / instagram.com/jamalajaaa

Ба більше, вузький одяг підкреслив статеві органи виконавиці.

Джамала / instagram.com/jamalajaaa

У коментарях обурені юзери досі обговорюють ці знімки.

Вбрання вульгарніше не придумаєш. Як же набридла ця демонстрація дупи та промежини!

Всі, хто знає анатомію і має очі, бачать там промежину, бо по-перше, вона там є, а по-друге, цей дебільний костюм підкреслив її у всій красі. І добре б Полякова, але ні, і Джамала у вульгарність впала.

Джамала вже не та

Образ вогонь! Ось тільки надто відверто, ніби в одному комбінезоні в сіточку і все просвічується

У відповідь зірка написала: "Ключове тут "ніби"! Там тілесний підклад із товщиною в палець. Там взагалі нічого не може просвічувати".

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