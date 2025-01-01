Джамала одразу з трьома синами влаштувала атмосферний фотосет у family look

Також артистка звернулася до прихильників з нагоди настання нового року.

Українська співачка Джамала показалася одразу з трьома синами та звернулася до підписників.

Виконавиця підбила підсумки року та привітала фанів з настанням 2025-го. Зокрема, артистка подякувала прихильникам за те, що провели минулий рік разом із нею. Знаменитість зазначає, що це її підтримка та натхнення. Також Джамала вдячна захисникам за те, що дають відсіч ворогу.

Співачка бажає, аби скоріше здійснилася мрія кожного українця – закінчилася війна та сім'ї знову об'єдналися. Артистка додала, що навіть у тяжкі часи потрібно намагатися насолоджуватися життям та вірити на краще.

Джамала з сином / Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Дякую всім моїм слухачам і підписникам за цей рік разом! Дякую, що слідкуєте, підтримуєте, надихаєте. Не втомлюсь дякувати нашим захисникам і захисницям за ще один насичений рік життя. Мрія одна на всіх — щоб всі сім'ї були разом. Щоб всі були живі і здорові. І навіть в такі складні часи для нашої країни залишали собі право жити, любити, мріяти, діяти, творити. З Новим роком 2025!" – звернулася до фанів артистка.

Джамала з синами / Фото: instagram.com/jamalajaaa

До свого святкового допису Джамала додала атмосферні фото з одразу трьома синами. Ба більше, знімки були зроблені в family look. Зокрема, співачка разом із Еміром, Селімом та Алімом одягнула чорні штани та червоні сорочки в клітинку та попозувала на тлі новорічної ялинки.

Джамала з сином / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, раніше лідер "Антитіл" Тарас Тополя вітав прихильників з Новим роком. Також артист показував рідкісне фото одразу з трьома дітьми та дружиною Оленою Тополею.

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