Джамала отримала важливу нагороду Турецької Всесвітньої жіночої спілки

Українська співачка Джамала була нагороджена Турецькою Всесвітньою жіночою спілкою за визначний внесок у тюркську музику.

Зокрема, перемозі посприяв нещодавній вихід її альбому "Qirim", у якому представлена низка народних кримськотатарських пісень. До слова, сама церемонія нагородження відбулася у Стамбулі. Тому нагороду забрала сестра Джамали. Натомість співачка записала відеозвернення для гостей, де подякувала їм за визнання.

Джамала отримала нагороду / Фото: facebook.com/jamalaofficial

На своїй Facebook-сторінці Джамала ще раз висловила вдячність за нагороду всім організаторам події. І запевнила, що продовжить плекати свою культуру та ще більше поширюватиме її.

"Дуже вдячна за нагороду за внесок у тюркську культуру серед жінок. Дякую, Umay Ana Türk Dünyası Kadınlar Birliği, що ви стежите за моєю творчістю. Хоча один бік нашого серця сповнений радістю, інший завжди плаче. Ніколи не було просто, але я все одно продовжую свій шлях і вірю лише у те, що добро переможе", - написала артистка.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, нещодавно українську співачку Джамалу заочно заарештували в РФ. Знаменитість відреагувала на таку новину й заговорила про власну безпеку.

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