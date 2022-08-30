Джамала підкорила паркет польських "Танців з зірками": скільки балів співачці поставили журі

Виконавиця Джамала разом зі своїм партнером Яцеком Йешке, підкорила паркет польських "Танців з зірками".

Першим танцем, який продемонструвала полякам артистка, був вальс. Зірка була одягнена у синьо-жовту сукню, де синій символізує небо, а жовтий – соняшники. Взагалі, під час виступу українки сцена була символічно прикрашена. Так, довкола виднілось синє небо та жовті соняшники.

Чуттєвий вальс Джамала та Яцек виконали під пісню Джона Леннона – Imagine.

Своїм виступом знаменитість просто підкорила суддів. Якщо вони спочатку зізнались, що їм буде складно оцінювати українку, то після вальсу Джа журі без сумнівів поставили їй найвищий того вечора бал – 37.

Джамала та Яцек Йешке / Фото: instagram.com/jamalajaaa

До речі, й сама виконавиця просила суддів об'єктивно оцінювати її танець – звертати увагу лише на професіоналізм.

Зазначимо, у першому випуску польських "Танців з зірками" лише одна пара змогла повторити успіх Джа – модель Яцек Єлонек та його партнер-хореограф Майкл Данильчук.

Нагадаємо, для Джамали участь у шоу "Танці з зірками" - це можливість зайвий раз нагадати про війну в Україні. Артистка поділилася, що під час шоу "Танці з зірками" відбуватиметься збір коштів, які переказуватимуть на допомогу українцям.

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