Джамала після другого ефіру польських "Танців з зірками" отримала один з найнижчих балів

Українська співачка Джамала продовжує свою участь у польській версії шоу "Танці з зірками".

Під час другого ефіру польської версії шоу "Танці з зірками" Джамала разом зі своїм партнером Яцеком Єшке продемонстрували запальний ча-ча-ча.

Втім, цього разу судді проєкту не надто оцінили танцювальні здібності нашої артистки і поставили їй один з найменших балів – 25. Однак Джа в шоу залишилася, а після другого ефіру проєкт покинув детектив Кшиштоф Рутковський.

Як розповіла Джамала після виступу, цей танець вона присвятила полькам, українкам та рідній сестрі Евеліні:

"Цей виступ я присвячую усім сильним жінкам у Польщі, які допомагають українкам, немов рідні сестри! Українкам, які борються з окупантом: як медики, військові та волонтерки! Моїй сестрі Евеліні. Справжня скеля і моя опора. З днем народження, сестро. Разом ми strong enough!" – зазначила Джа.

Нагадаємо, що раніше Джамала назвала головну відмінність між польськими та українськими "Танцями з зірками". Виконавиця нагадала, що під час її виступів у "Танцях з зірками" люди зможуть надсилати кошти, що підуть на допомогу українським дітям, постраждалим від війни. Тому мета Джамали - залишитися в шоу якнайдовше.

Крім того, співачка розповіла, що участь у польській версії проєкту виявилася для неї набагато важчою, ніж в українській.

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