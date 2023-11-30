Джамала після заочного арешту в Росії заговорила про загрозу її безпеці

Українську співачка Джамала прокоментувала новину, що в Росії її заочно заарештували.

В Instagram виконавиця зізналась, що вона не розуміє, чому з-поміж всіх українських артистів саме їй випала така "честь". Співачка говорить, що всі знаменитості з України публічно розповідають про злочини російських окупантів на українських землях, однак у РФ не всіх звинувачують у поширенні "фейків".

"Не могла заснути цієї ночі, все думала, чому саме я? Ми ж всі українці постимо, їздимо, збираємо, говоримо та робимо все можливе. Чому ж саме я? Можливо, їх жахає вплив, географія країн та платформи, які доступні мені завдяки моїй музиці", - поділилася думками артистка.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Співачка говорить, що не одразу помітила новини, що в РФ її заарештували заочно та оголосили в міжнародний розшук, адже брала участь у зніманнях новорічного проєкту. Нині артистка замислюється над власною безпекою та намагається дізнатися, як вчинок країни-агресорки вплине на це.

"Зранку я була на зніманнях телевізійного проєкту, присвяченого Різдву, для якого готувала спеціально колядку, обирала, працювала над аранжуванням, була повністю занурена у творчий процес… І вже на вечір дізнаюсь такі новини. Я поки не знаю всіх деталей щодо реальної загрози для моєї безпеки, буду дізнаватися..", - поділилася артистка.

Джамала також наголосила, що нехай її заочний арешт стане нагадуванням, що Росія – терористична країна, яка здатна лише на злочини.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Хай це стане нагадуванням саме про ці події і доказом російського свавілля і невігластва на очах у всього світу. Я публічна особа, співачка, але водночас просто жінка, донька, дружина і мама, яка зараз ніби у двох паралельних світах: один, куди всі ми прямуємо, а інший - в якому не хочемо бути", - додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо що в РФ Джамалу оголосили в розшук. Згодом виконавицю заочно заарештували. Причиною цього стало те, що артистка поширює "фейки" про окупантів. Ба більше, пропагандисти навіть навели "докази" – допис зірки в Instagram за 4 квітня 2022 року, де вона розповідала про злочини російських військових на території Київської області.

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