Джамала після землетрусу у Туреччині принесла квіти до посольства у Києві: "Невичерпний біль"

Українська співачка Джамала не змогла залишитися осторонь страшної трагедії у Туреччині - сильний землетрус забрав життя близько 30 тисяч мешканців країни.

Виконавиця висловила свої співчуття родинам, які втратили близьких, та принесла квіти до турецького посольства у Києві, аби вшанувати пам'ять загиблих.

"Сердечні співчуття постраждалим від землетрусу. Кожен день переглядаючи стрічку новин, мене паралізують цифри. До смерті не можна звикнути, навіть у країні, яку росія знищує щодня. До смерті не можна бути готовим", - написала в Instagram артистка.

Для Джамали Туреччина - особлива країна, адже там вже тривалий час живе її сестра, а під час повномасштабної війни в Україні саме ця країна стала прихистком для співачки та її синів.

"Туреччина стала для мене прихистком у найстрашніший час мого життя. Це дім моєї сестри, близьких й сили-силенної людей з добрими серцями. Невичерпний біль тече у моїй крові від новин про те, скільки десятків тисяч втратили найцінніше — життя", - додала Джамала.

Раніше зірки українського шоубізнесу відреагували на трагедію та висловили свої співчуття усім постраждалим від землетрусу у Туреччині.

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