Джамала поділилася радісними кадрами із засніженого Києва: "Зі снігом, кавою і без "них"

Українська виконавиця Джамала приїхала до Києва та поділилася радісними кадрами з прогулянки.

Погода у столиці цього дня виявилася по-справжньому зимовою - місто накрив снігопад. Співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram відео, на якому бавилася у сніжки та насолоджувалася щасливими митями.

Також артистка позувала на тлі засніженого міста у чорних брюках палаццо та пальто.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Столиця вільних людей сьогодні в сніжинках. Зі снігом, кавою і без "них", - підписала фото Джамала.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Після чого співачка вирушила на теплий обід до кав'ярні свого чоловіка Бекіра, яка, до речі, постраждала від ракетного обстрілу окупантів. Там на артистку чекала гаряча запашна кава.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, днями Джамала розповіла про те, до якого дитсадочка у Європі ходять її сини.

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