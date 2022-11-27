Джамала поділилася радісними кадрами із засніженого Києва: "Зі снігом, кавою і без "них"

Співачка насолодилася прогулянкою столицею.
Українська виконавиця Джамала приїхала до Києва та поділилася радісними кадрами з прогулянки.
Погода у столиці цього дня виявилася по-справжньому зимовою - місто накрив снігопад. Співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram відео, на якому бавилася у сніжки та насолоджувалася щасливими митями.
Також артистка позувала на тлі засніженого міста у чорних брюках палаццо та пальто.
"Столиця вільних людей сьогодні в сніжинках. Зі снігом, кавою і без "них", - підписала фото Джамала.
Після чого співачка вирушила на теплий обід до кав'ярні свого чоловіка Бекіра, яка, до речі, постраждала від ракетного обстрілу окупантів. Там на артистку чекала гаряча запашна кава.
Нагадаємо, днями Джамала розповіла про те, до якого дитсадочка у Європі ходять її сини.
Читайте також: