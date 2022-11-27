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Джамала поділилася радісними кадрами із засніженого Києва: "Зі снігом, кавою і без "них"

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Джамала поділилася радісними кадрами із засніженого Києва: "Зі снігом, кавою і без "них"

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Співачка насолодилася прогулянкою столицею.

Українська виконавиця Джамала приїхала до Києва та поділилася радісними кадрами з прогулянки. 

Погода у столиці цього дня виявилася по-справжньому зимовою - місто накрив снігопад. Співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram відео, на якому бавилася у сніжки та насолоджувалася щасливими митями. 

Також артистка позувала на тлі засніженого міста у чорних брюках палаццо та пальто. 

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa
Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Столиця вільних людей сьогодні в сніжинках. Зі снігом, кавою і без "них", - підписала фото Джамала.

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa
Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Після чого співачка вирушила на теплий обід до кав'ярні свого чоловіка Бекіра, яка, до речі, постраждала від ракетного обстрілу окупантів. Там на артистку чекала гаряча запашна кава. 

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa
Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, днями Джамала розповіла про те, до якого дитсадочка у Європі ходять її сини.

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Дата публікації
Перегляди
570
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