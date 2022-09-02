Джамала поділилася, як народилася ідея створення емоційного треку про завершення війни

Переможниця "Євробачення-2016" Джамала розповіла про неочікуваний дует з реп-виконавцем Freel, справжнє ім'я якого Андрій.

Як виявилося, артист сам написав цю композицію. Ба більше, його куплети вже були готові, коли до нього приєдналася Джамала.

"Виконавець Freel насамперед робив цю пісню. Вона вже була написана, його куплети майже заспівані були, зроблені", - розповіла артистка в ефірі телемарафону.

У моєї мови великий калібр, – Джамала і Freel розповіли про пророчі рядки спільної пісні

Freel, своєю чергою, зізнався, що слова до пісні написав одразу. Утім, текст був готовий ще торік. Артист після початку повномасштабної війни був шокований, що рядки його композиції стали пророчими.

"Це все відбулося дуже швидко. Я пишу багато років і завжди пишу собі сам. І в такі моменти навіть відбуваються дуже швидко, ніби хтось зверху надиктовує, а я просто записую, 20 хвилин і пісня готова. І тут була така сама ситуація, дуже швидко пісня написалася. Сказав серцем те, що хотів сказати. Це писалося ще минулого року і стало так, що деякі рядки стали пророчими", - додав артист.

Нагадаємо, нещодавно переможниця "Євробачення-2016" Джамала приїхала до Києва на деякий час. У перервах між концертами і репетиціями польських "Танців з зірками" виконавиця встигла записати новий трек з репером Freel.

Читайте також: