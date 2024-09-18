Джамала показала 3-місячного сина і розкрила, з якими складнощами стикнулася з появою третьої дитини

Українська співачка Джамала показала помітно підрослого 3-місячного синочка і зізналась, з якими складнощами стикнулася після появи третьої дитини.

Так, у травні виконавиця стала багатодітною матусею. Співачка народила сина Аліма. Артистці здавалося, що вона була готовою до появи третьої дитини, адже вже має двох хлопчиків. Утім, як зізнається Джа, в сучасних реаліях з постійними тривогами, обстрілами та вимкненнями світла материнство дається складно.

Особливо зірці складно поєднувати роботу з вихованням синів. Щодо молодшого, то артистка його вигодовує грудьми. Зірка ділиться, що треба першою чергою підлаштовуватися під графік Аліма.

Джамала з молодшим сином / Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Мій третій синочок. Здавалося б, досвіду вже мало б бути більше і легше з третьою дитиною, але ні. У наших реаліях з'явилися нові завдання з зірочкою: війна, постійні тривоги, вимкнення світла тощо. Зі старшими малими я їздила, літала на гастролі: доїхав до Борисполя, Жуляни і вжух - на місці. А зараз? Самі знаєте, до концертного майданчика за кордоном 2-3 дні тільки дороги", - ділиться співачка.

Однак, Джамала знаходить вихід із ситуації і не припиняє концертну діяльність. Нещодавно виконавиця відіграла концерт у Києві, а згодом вирушила на гастролі. Артистка раніше показувала, як із 3-місячним сином їздила виступати у Норвегії.

Читайте також: