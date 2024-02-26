Джамала показала кадри з дитинства з бабусею у Криму і приголомшила, який вигляд мала до популярності

Українська співачка Джамала поділилася спогадами про свій рідний Крим, який тимчасово загарбали окупанти.

Так, знаменитість у 10 річницю кримського спротиву російській окупації Криму у своєму фотоблогу зізналася, що за цей час жодного разу не приїздила туди й тому дуже тужить за домом. Оскільки саме у Криму Джамала народилася і провела все своє дитинство. Зокрема, співачка показала архівні фото, коли була зовсім юною. Також артистка показала свою бабусю та сестру.

Джамала у юності / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала у юності з бабусею і сестрою / Фото: instagram.com/jamalajaaa

До слова, артистка зазначила, що вірить, що Крим неодмінно повернеться під контроль України, а поки вона продовжує говорити про злочини росіян на міжнародній арені.

"Я сприймаю цей світ через місця, які мене надихають та надають сили. Таким місцем є мій Крим, у якому я вже не була десять років. А мої діти – вже п'яте покоління моєї родини, що змушене залишити свої домівки через російську агресію. Я хочу сказати всьому світу, що ми є. І для мене важливо дати голос своїй батьківщині – Криму! У мене є одне місце сили. Одна мрія. Я вважаю, що Крим – це Україна. І у майбутньому я бачу цілісну нашу країну з усіма її частинами й територіями, з нашими горами, з нашим морем. Я буду боротися за свою мрію", - наголосила артистка.

Нагадаємо, нещодавно Джамала презентувала документальний фільм "Пісні Свободи", знятий за ініціативи "Голосу Америки". У стрічці співачка розповідає свою історію через призму війни і ділиться ексклюзивними кадрами з родиною, зробленими на власний телефон.

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