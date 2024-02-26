Джамала показала кадри з дитинства з бабусею у Криму і приголомшила, який вигляд мала до популярності

Артистка розповіла про своє місце сили.
Українська співачка Джамала поділилася спогадами про свій рідний Крим, який тимчасово загарбали окупанти.
Так, знаменитість у 10 річницю кримського спротиву російській окупації Криму у своєму фотоблогу зізналася, що за цей час жодного разу не приїздила туди й тому дуже тужить за домом. Оскільки саме у Криму Джамала народилася і провела все своє дитинство. Зокрема, співачка показала архівні фото, коли була зовсім юною. Також артистка показала свою бабусю та сестру.
До слова, артистка зазначила, що вірить, що Крим неодмінно повернеться під контроль України, а поки вона продовжує говорити про злочини росіян на міжнародній арені.
"Я сприймаю цей світ через місця, які мене надихають та надають сили. Таким місцем є мій Крим, у якому я вже не була десять років. А мої діти – вже п'яте покоління моєї родини, що змушене залишити свої домівки через російську агресію. Я хочу сказати всьому світу, що ми є. І для мене важливо дати голос своїй батьківщині – Криму! У мене є одне місце сили. Одна мрія. Я вважаю, що Крим – це Україна. І у майбутньому я бачу цілісну нашу країну з усіма її частинами й територіями, з нашими горами, з нашим морем. Я буду боротися за свою мрію", - наголосила артистка.
Нагадаємо, нещодавно Джамала презентувала документальний фільм "Пісні Свободи", знятий за ініціативи "Голосу Америки". У стрічці співачка розповідає свою історію через призму війни і ділиться ексклюзивними кадрами з родиною, зробленими на власний телефон.
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