Джамала показала наймолодшого 7-місячного сина та як з родиною гуляла у центрі Києва

Українська співачка Джамала розповіла про особливу дату в родині.

Сьогодні, 24 грудня, найменший син зірки Алім святкує сім місяців. Вже традиційно Джамала показала хлопчика у сторіз зі святковою листівкою, на якій написано вік малюка. Виконавиця досі не показує обличчя малюка, але на кадрах помітно, що Алім невпинно росте з кожним місяцем.

Джамала з родиною / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Також Джамала показала, як вдома збирала двох старших дітей на вулицю. Так, 6-річний Емір та 4-річний Селім попозували на дивані на тлі ялинки. Після цього родина зірка у повному складі вийшла на прогулянку Києвом і завітала на Софіїйську площу. Зокрема, співачка наробила фото на тлі головної ялинки Києва та інсталяцій поблизу неї. Водночас знаменитість висловила сподівання на мирний 2025 рік.

Джамала з родиною / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала з родиною / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала з родиною / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Також в імпровізованій фотосесії біля прикрашеної величезної ялинки попозував і чоловік Джамали Бекір Сулейманов з їхніми двома старшими дітьми.

Джамала з родиною / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала з родиною / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Полякова показала одразу двох своїх доньок. Фанати артистки теж були здивовані, як так швидко виросли 19-річна Маша та 13-річна Аліса.

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