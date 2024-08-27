Джамала показала нового члена родини й розчулила фанів: "Ласкаво просимо до сім’ї"

Українська співачка Джамала розповіла про неочікуване поповнення у родині.

Так, сьогодні, 27 серпня, у свій день народження виконавиця потішила шанувальників милими кадрами. Відтепер у її родині житиме цуценя породи мальтіпу. Радісною новиною зірка поділилися в Instagram. Джамала показала кадри з пухнастиком і розкрила, що назвала його Кофі. Артистка, хоч і не була багатослівною, але не стримувала емоцій радості й зацілувала крихітного чотирилапого друга, якого тримала на руках.

"Ну що, підписники, тремтіть. Тепер у мене є Кофі! Ласкаво просимо до нашої сім'ї! Без коментарів", — замилувала іменинниця.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Ймовірно, це стало для Джамали подарунком з нагоди її свята. Щоправда, жодних подробиць про це вона не стала розповідати, адже вирішила сповна насолоджуватися моментом. Водночас зіркова іменинниця продовжує отримувати квіти й вітання від своїх колег, близьких і друзів.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Також раніше співачка Джамала вже показувала її найголовніший подарунок у 41 рік, який вона зробила собі сама, і похизувалася, як її вітав чоловік Сеїт-Бекір Сулейманов.

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