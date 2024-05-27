Джамала показала перші зворушливі кадри з виписування з пологового з чоловіком і дітьми

Українська співачка Джамала, яка нещодавно повідомила про народження третього сина, показала, як минуло її виписування з пологового будинку.

Так, у своєму фотоблогу виконавиця замилувала ніжними кадрами, де постає з новонародженим сином Алімом, чоловіком Бекіром Сулеймановим і дітьми. Вже на третій день після пологів вся родина приїхала зустріти нового члена родини. На кадрах видно, як щасливий тато ніжно заколисує малюка під час фотосесії, а Джа дякує лікарям за турботу та нове життя. У цей час старші сини подружжя бавляться іграшками та теж позують перед об'єктивом камери.

Виписування Джамали з пологового будинку / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Виписування Джамали з пологового будинку / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Виписування Джамали з пологового будинку / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Виписування Джамали з пологового будинку / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Виписування Джамали з пологового будинку / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Для вписування з пологового співачка обрала червону довгу сукню та доповнила її піджаком і прикрасами. Маленькі Емір-Рахман і Селім-Гірай для зустрічі з братиком одягли майже total-look, який складався з однакових штанів і білих футболок.

Виписування Джамали з пологового будинку / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Зазначимо, третій син Джамали та Бекіра з'явився на світ 24 травня. Проте зіркові батьки поділилися радісною звісткою лише через три дні після народження малюка.

Нагадаємо, нещодавно блогерка Даша Євтух також повідомила про поповнення в родині. Зірка Мережі показала перші фото з виписування та розсекретила незвичне ім'я донечки.

Читайте також: