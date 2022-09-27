Джамала показала ранок своєї мрії і замилувала фанів кадрами з підрослими синами

Через напружений робочий графік Джамала рідко має можливість проводить ранок у ліжку, ні про що не думаючи. Однак, коли така можливість з'являється, співачка не нехтує нею.

Так у сторіз у своєму Instagram Джамала замилувала шанувальників ранковими кадрами із двома підрослими синами. Відео виконавиця супроводила своєю піснею "Подих".

"Ранок-мрія", - підписала кадри із дітьми Джамала.

Джамала з синами / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Через війну в Україні тривалий час сини артистки жили разом із її сестрою у Туреччині, однак нещодавно приїхала до мами у Польщу. Старший син Джамала навіть встиг побувати на знімальному майданчику польського шоу "Танці з зірками".

До речі, у п'ятому ефірі танцювального проєкту українська співачка вразила глядачів пристрасним виконанням танго та отримала найвищий бал від суддів.

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