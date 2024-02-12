Джамала показала рідкісне фото з мамою-красунею та ніжно привітала її з днем народження

Також артистка показала, який вони вигляд мали понад 25 років тому.
Українська співачка Джамала повідомила про важливе свято в її родині. Мама виконавиці Галина Михайлівна святкує день народження.
З нагоди ювілею артистка присвятила рідній людині допис в Instagram. Співачка опублікувала свіже фото з мамою, а також адресувала їй чимало ніжних слів із привітаннями. Зокрема, Джамала подякувала мамі за постійну підтримку та віру, а також зазначила, що безмежно її любить.
"Моя найкраща у світі матуся. Сьогодні у тебе ювілей. Для мене тобі завжди 25! Ти навчила мене найважливішим і наймудрішим речам. Ти завжди віриш у мене та підтримуєш у найважливіші моменти. Поряд з тобою мені легко та спокійно. Дякую тобі за життя, за поради, за віру та силу, яку ти мені даруєш, навіть на відстані. Обіймаю та сильно-сильно люблю, моя душа!" – адресувала мамі Джамала.
Окрім того, співачка опублікувала й архівне фото з Галиною Михайлівною, яке було зроблене понад 25 років тому. Як поділилася Джа, тоді вони вперше приїхали до Києва та відвідали популярний заклад швидкого харчування МакДональдз.
Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Полякова показала рідкісне фото з мамою. Світлана Іванівна разом з онукою Алісою повернулася з Великої Британії до України.
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