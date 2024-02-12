Джамала показала рідкісне фото з мамою-красунею та ніжно привітала її з днем народження

Також артистка показала, який вони вигляд мали понад 25 років тому.

Українська співачка Джамала повідомила про важливе свято в її родині. Мама виконавиці Галина Михайлівна святкує день народження.

З нагоди ювілею артистка присвятила рідній людині допис в Instagram. Співачка опублікувала свіже фото з мамою, а також адресувала їй чимало ніжних слів із привітаннями. Зокрема, Джамала подякувала мамі за постійну підтримку та віру, а також зазначила, що безмежно її любить.

Джамала з мамою / Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Моя найкраща у світі матуся. Сьогодні у тебе ювілей. Для мене тобі завжди 25! Ти навчила мене найважливішим і наймудрішим речам. Ти завжди віриш у мене та підтримуєш у найважливіші моменти. Поряд з тобою мені легко та спокійно. Дякую тобі за життя, за поради, за віру та силу, яку ти мені даруєш, навіть на відстані. Обіймаю та сильно-сильно люблю, моя душа!" – адресувала мамі Джамала.

Окрім того, співачка опублікувала й архівне фото з Галиною Михайлівною, яке було зроблене понад 25 років тому. Як поділилася Джа, тоді вони вперше приїхали до Києва та відвідали популярний заклад швидкого харчування МакДональдз.

Джамала з мамою / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Полякова показала рідкісне фото з мамою. Світлана Іванівна разом з онукою Алісою повернулася з Великої Британії до України.

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