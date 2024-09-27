Джамала показала родину на архівних відео з Криму й довела до мурах містичною піснею

Українська співачка Джамала презентувала чуттєву пісню "ARAFAT DAĞINDAN", яка є першою з альбому "QIRIM".

Виконавиця заспівала містичну старовинну народну пісню з міста Акмесджит (Сімферополь). Вона — одна з небагатьох на релігійну тематику. За словами Джамали, композиція "ARAFAT DAĞINDAN" має неабияку глибину й містить чимало символізму й відсилань до історії кримськотатарського народу.

"Це, без перебільшення, одна з найкращих, найкрасивіших і найвіртуозніших пісень не тільки з альбому QIRIM, а й серед усіх пісень світу, які я чула за все своє життя. Це вперше саме ця старовинна пісня звучить таким складом, і головна складність її у відсутності фіксованого ритму, бо кожне оспівування слова має вільний рух ніби мереживо навколо однієї ноти. Однак, цю пісню ми могли б і не почути. Коли ми записували альбом QIRIM, я залишила цю пісню чи не наостанок. Починаємо запис. Раптом обладнання вимикається вперше за три дні роботи. Навіть знімання кліпу нам давалися нелегко і були певні перешкоди", — говорить JAMALA.

Окрім того, артистка у співпраці з режисером Германом Нєновим зняла найдовший в історії української музики відеокліп на пісню й навіть показала свої родинні архіви з юності в Криму. Знімання тривали добу. За словами Джамали, їй було нелегко впоратися з шаленим ритмом під час грудного вигодовування 3-місячного сина.

"Це дуже багатошарова робота — і з погляду символізму, і з погляду режисерських акцентів. Кожен кадр, і навіть переходи між кадрами, можна розбирати з погляду різних меседжів і символів. Фактично дія кліпу розгортається у трьох паралельних лініях — лінія паломництва цілого народу, лінія паломництва кожної окремої душі та лінія сходів чистоти, так звана лінія вибору, перед якою рано чи пізно опиняється кожна людина. У цьому кліпі також є дуже багато відсилань до історії кримськотатарського народу, до особистої історії Джамали", — каже Герман Нєнов.

Джамала / Фото: Прес-служба Джамали

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