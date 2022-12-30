Джамала показала свій потужний виступ з Hozier та Бренді Карлайл у Вашингтоні і викликала захват у U2

Українська співачка Джамала нарешті опублікувала відео зі свого виступу на престижній церемонії 45th Annual Kennedy Center Honors, яка відбулася 4 грудня у Вашингтоні, США.

Зірку запросили виступити на премії, якою нагороджують знаменитостей за їхній внесок у розвиток американської культури. Тоді Джамала зустріласяз акторами Джорджем Клуні, якого відзначили цією нагородою, Джулією Робертс, а також з ключовими американськими політиками – президентом Джо Байденом, спікеркою палати представників США Ненсі Пелосі, держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

У кінці вечора Джамала разом зі співаком Hozier та кантрі-співачкою Бренді Карлайл виконала легендарний хіт гурту U2 Walk On і своїм співом викликала шалений захват у присутніх в залі. А соліст U2 Боно, який спостерігав за виступом Джа з місця глядача, так охарактеризував виступ української зірки: "Коли слухав твій спів — відлетів у космос". Це видно і на відео, яким виконавиця поділилася в Instagram:

"Досі не можу усвідомити, що це відбулося. Вперше в історії, на 45 церемонії нагородження Kennedy Center Honor, та й взагалі, в цьому залі – прозвучали рядки з гімну України у виконанні спеціальної версії пісні Walk On гурту U2", - прокоментувала відео Джамала.

Нагадаємо, що на початку грудня Джамала була запрошена на престижну американську премію 45th Annual Kennedy Center Honors, де на сцені Центру Кеннеді виступила разом з Hozier та Бренді Карлайл. Окрім того, Джамала поспілкувалася з президентом США Джо Байденом, спікеркою палати представників США Ненсі Пелосі, держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Артистка поділилася, про що говорила з ключовими політиками Сполучених Штатів.

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