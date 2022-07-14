Джамала показала, як росіяни цинічно знищують врожай пшениці в Україні

Від перших днів повномасштабної війни Росія цинічно обстрілює міста України.

Зокрема, під прицілом російських військових й українські поля. Росія намагається усіляко завадити України виростити врожай. Окупанти обстрілюють поля, мінують їх, крадуть на тимчасово окупованих територіях зерно та цілеспрямовано спалюють український врожай.

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До слова, Джамала показала моторошні кадри вигорілого поля з пшеницею. Виконавиця розповіла, що від дитинства пам'ятає розповіді про голод. Країна-агресорка знову робить все, аби люди голодували.

" Хліб – святе. Від дитинства я пам'ятаю розповіді про його нестачу. У нас була сімейна традиція: коли хліб раптово падав зі столу – підіймати його й тричі цілувати. Так робили багато кримськотатарських сімей. Тому що люди, які пережили голод, знають – хліб всьому голова. Сьогодні агресор знову намагається відібрати у людей хліб", - написала обурена Джамала.

Виконавиця зазначила, що давно зрозуміла, які люди росіяни. Утім, кожен їхній вчинок продовжує дивувати цинізмом.

"Вже давно зрозуміло, що нічого святого у них немає, але масштаби цинізму продовжують дивувати", - додала співачка.

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