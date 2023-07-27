Джамала показала, як тікала з охопленої полум'ям Сицилії і спала на підлозі в аеропорті

Українська співачка Джамала стала свідком масштабних пожеж, які охопили Італію в результаті аномальної спеки.

Нещодавно артистка у справах прилетіла на острів Сицилія і в день, коли почалися пожежі, вона мала летіти до Варшави, та її рейс скасували. У сторіз своєї сторінки в Instagram Джа показала, як евакуйовувалася з охопленою полум'ям Сицилії.

Джамала стала свідком масштабних пожеж на Сицилії / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала стала свідком масштабних пожеж на Сицилії / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала поділилися, що поїхала до міста Палермо, але через велику кількість людей у готелях місць не було. Тож виконавиця прийняла рішення поїхати до аеропорту, де ночувала просто на підлозі:

"В Палермо місць в готелях не було, тому поїхала до аеропорту. Там купа людей, хаос, всі рейси скасовані. Тому вирішила лягти на свою куртку і спала на підлозі. Прокинулась о 5 ранку, бо відчула, що через мене переступають інші люди", - розповіла про свої пригоди в Італії Джамала.

Джамала стала свідком масштабних пожеж на Сицилії / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала стала свідком масштабних пожеж на Сицилії / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Також артистка заспокоїла прихильників, що врешті дісталася Мюнхена, де чекала пересадку на наступний літак до Варшави. Втім рейс скасували, тому Джа поки що все ще намагається дістатися Польщі.

Джамала стала свідком масштабних пожеж на Сицилії / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, раніше Джамала розповіла, що, виявляється, з самого початку "Євробачення-2023" мала вести вона, а не Юлія Саніна. Але в артистки забракло часу для підготовки, тож вона була змушена відмовитися.

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